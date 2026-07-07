Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunțat, în anul 2025, 48 de hotărâri în cauze ce vizează Republica Moldova, iar în 45 dintre acestea a constatat 73 de încălcări ale Convenției Europene a Drepturilor Omului. Cele mai multe au vizat dreptul la un proces echitabil, iar pentru prima dată Curtea a constatat încălcarea articolului privind interzicerea sclaviei și a muncii forțate.

Comisia parlamentară pentru drepturile omului și relații interetnice a aprobat, pe 7 iulie, o decizie pe marginea Raportului Agentului Guvernamental pentru anul 2025 privind măsurile întreprinse în vederea executării hotărârilor și deciziilor Curții Europene a Drepturilor Omului.

Potrivit raportului, Republica Moldova s-a clasat pe locul cinci între statele membre ale Consiliului Europei după numărul hotărârilor pronunțate de CtEDO în anul 2025. Din cele 48 de hotărâri, în 45 Curtea a constatat 73 de încălcări ale Convenției.

Ce încălcări sunt vizate

Pentru prima dată în privința Republicii Moldova, Curtea a constatat și încălcarea articolului 4 din Convenție, care interzice sclavia și munca forțată.

Comisia parlamentară constată că hotărârile CtEDO continuă să scoată în evidență probleme sistemice ale justiției din Republica Moldova. Printre acestea se numără durata excesivă a proceselor, neexecutarea sau executarea cu întârziere a hotărârilor judecătorești, motivarea insuficientă a deciziilor și limitarea accesului efectiv la justiție.

În document se menționează că, în 19 cauze examinate de CtEDO anul trecut, problema principală a fost durata excesivă a procedurilor judiciare și/sau neexecutarea hotărârilor judecătorești.

Recomandările Comisiei

La finalul audierilor, Comisia a recomandat Procuraturii Generale și Consiliului Superior al Procurorilor să înăsprească controlul asupra activității organelor de urmărire penală, să prevină abuzurile la reținerea și arestarea persoanelor, să reducă tergiversarea dosarelor și să consolideze respectarea drepturilor omului.

Totodată, instituțiile sunt îndemnate să analizeze limitarea arestului preventiv pentru infracțiunile non-violente și modificarea regulilor de prelungire a acestuia.