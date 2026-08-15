Odată cu perioada estivală, traficul la frontieră devine mai intens, iar numărul persoanelor care pornesc la drum spre România sau se întorc în Republica Moldova crește. Pentru a reduce timpul de așteptare, Poliția de Frontieră din Republica Moldova și România recomandă călătorilor să se informeze înainte de plecare și să aleagă puncte de trecere alternative atunci când cele mai aglomerate sunt suprasolicitate.

De asemenea, autoritățile recomandă călătorilor să verifice dacă actele sunt valabile înainte de plecare și să-și planifice din timp drumul, în funcție de situația de la punctele de trecere.

Alternative pentru vămile Leușeni și Giurgiulești

Cei care intenționează să traverseze frontiera prin vama Leușeni sau vama Giurgiulești pot opta, în funcție de traseu, pentru vama Leova - Bumbăta sau vama Cahul - Oancea.

Alternative pentru vama Sculeni

Călătorii care intenționează să traverseze frontiera prin vama Sculeni pot alege vama Costești - Stânca sau să traverseze prin Lipcani - Rădăuți - Prut.

Peste 101 mii de persoane au traversat frontiera în 24 de ore

Recomandările vin în contextul unui flux ridicat de călători. În ultimele 24 de ore, frontiera Republicii Moldova a fost traversată de peste 101 mii de persoane și aproximativ 19 mii de mijloace de transport.

Cel mai mare flux de persoane a fost înregistrat la Aeroportul Internațional Chișinău, urmat de punctele de trecere Leușeni și Sculeni.