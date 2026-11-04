Informațiile despre bunurile imobile, inclusiv case, apartamente și terenuri, sunt temporar indisponibile în Cabinetul personal de pe portalul evo.gov.md și în aplicația EVO. Anunțul a fost făcut de Agenția de Guvernare Electronică.

Potrivit autorităților, întreruperea este cauzată de deconectarea temporară a sistemului cadastral, în vederea efectuării unor lucrări tehnice de actualizare. Din acest motiv, datele nu mai pot fi transmise către platforma EVO prin intermediul sistemului de schimb de informații MConnect.

Echipele tehnice responsabile lucrează pentru restabilirea accesului la informații. Autoritățile nu au precizat, deocamdată, când va fi reluată funcționarea serviciului.