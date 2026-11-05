Informațiile despre bunurile imobile ale cetățenilor nu sunt disponibile momentan în Cabinetul personal de pe portalul EVO și în aplicația mobilă.

Potrivit Agenției de Guvernare Electronică, indisponibilitatea este cauzată de deconectarea temporară a sistemului cadastral, unde sunt păstrate datele despre proprietăți. Sistemul trece prin lucrări tehnice de actualizare, iar din această cauză informațiile nu mai pot fi transmise către EVO.

Astfel, utilizatorii nu pot verifica momentan în EVO datele despre case, apartamente, terenuri sau alte bunuri imobile.

Reprezentanții Agenției de Guvernare Electronică anunță că echipele tehnice responsabile lucrează pentru restabilirea accesului la informații.