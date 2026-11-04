Nemulțumirea față de politicile lui Donald Trump și creșterea costului vieții au schimbat balanța politică în Statele Unite. Democrații au obținut victorii importante, reușind să preia controlul atât în Camera Reprezentanților, cât și în Senat.

Un val de nemulțumire în rândul alegătorilor s-a resimțit inclusiv în statele tradițional republicane, potrivit datelor sondajului CNN Voter Poll, oferind democraților victorii categorice și controlul asupra Camerei Reprezentanților și Senatului, conform CNN.

Rata de aprobare a președintelui Donald Trump a coborât sub 40% la nivel național, iar trei sferturi dintre alegători consideră că situația economică este proastă.

Cei mai mulți dintre aceștia îl consideră direct responsabil pe Trump pentru creșterea prețurilor, pe care o pun pe seama politicilor sale.

Aproximativ o cincime dintre alegătorii care l-au susținut pe Trump în 2024 și care au votat la alegerile intermediare spun acum că dezaprobă activitatea acestuia.

Un aspect important evidențiat de date este amploarea acestor sentimente. Popularitatea lui Trump este mai degrabă negativă chiar și în rândul alegătorilor din statele în care a câștigat detașat în urmă cu doi ani.

Acest lucru ajută la explicarea motivului pentru care democrații sunt creditați cu victorii în cursele pentru Senat din state precum Carolina de Sud, Texas, Iowa și Kansas.

Desigur, și particularitățile fiecărei competiții electorale au avut un rol.

În Carolina de Sud, aproape două treimi dintre alegători au spus că republicana Darline Graham nu are experiența necesară.

În Texas și Kansas, majoritatea alegătorilor s-au îndoit că republicanii Ken Paxton și Roger Marshall au caracterul potrivit pentru a ocupa funcții publice.

Nemulțumirea față de economie s-a resimțit în toată țara

Un alt factor care a afectat rezultatele republicanilor la nivel național a fost nemulțumirea alegătorilor față de situația economică.

Procentul celor care spun că inflația le-a provocat dificultăți este similar celui înregistrat în 2024. Însă, în timp ce nemulțumirile legate de costul vieții din timpul administrației Biden au contribuit la revenirea lui Trump la Casa Albă în urmă cu doi ani, mulți alegători îl consideră acum direct responsabil pe actualul președinte pentru problemele economice persistente.

Aproximativ două treimi dintre alegători consideră că politicile lui Trump au înrăutățit situația economică a țării. Peste 60% spun că scumpirile sunt cauzate în mare parte de politicile sale, și nu de factori care nu se află sub controlul președintelui.

Această percepție a erodat încrederea alegătorilor în Partidul Republican în ansamblu. La nivel național, democrații sunt considerați mai capabili decât republicanii să gestioneze economia. De asemenea, aproximativ o cincime dintre alegătorii care nu au încredere în niciunul dintre cele două partide în privința economiei au votat în mare parte candidații democrați pentru Congres.

Costul ridicat al vieții, care afectează puternic bugetele multor americani, a fost principala preocupare a alegătorilor la aceste alegeri. Aceștia și-au exprimat îngrijorarea în legătură cu prețurile benzinei și motorinei, ale alimentelor, utilităților și serviciilor medicale.

Alegătorii se reorientează către democrați

„Valul albastru” (Blue wave), asociat Partidului Democrat, este vizibil în analiza demografică a rezultatelor naționale din CNN Voter Poll, care arată cum s-au împărțit voturile pentru candidații la Camera Reprezentanților.

Democrații și-au consolidat sprijinul în mai multe categorii de alegători care se orientaseră către republicani la alegerile intermediare din 2022, desfășurate în timpul mandatului președintelui Joe Biden.

În unele cazuri, rezultatele lor au fost chiar mai bune decât cele înregistrate în urmă cu opt ani, în timpul primului mandat al lui Trump.

Femeile s-au orientat mai mult către democrați

Femeile, care au susținut candidații democrați cu o diferență de aproximativ 8 puncte procentuale în 2022, au revenit în acest an în număr mai mare în tabăra partidului.

În mod similar, votul bărbaților s-a împărțit aproape egal între democrați și republicani, dispărând astfel avantajul de două cifre pe care candidații republicani îl aveau în 2022.

Tinerii au votat masiv pentru democrați

Alegătorii din toate categoriile de vârstă s-au orientat mai mult către democrați comparativ cu scrutinul din 2022.

Alegătorii sub 30 de ani au votat pentru candidații democrați cu o diferență și mai mare decât în timpul primului mandat al lui Trump.

Democrații au redus avantajul republicanilor în rândul alegătorilor albi

Democrații au diminuat avantajul de care republicanii beneficiaseră în rândul alegătorilor albi la alegerile intermediare anterioare, din 2018 și 2022.

Alegătorii albi cu studii universitare au susținut candidații democrați cu o diferență mai mare decât la oricare dintre ultimele două alegeri intermediare.

Atât alegătorii albi cu studii superioare, cât și cei aparținând minorităților etnice, cu studii universitare, au susținut Partidul Democrat cu marje de două cifre.

În același timp, republicanii au pierdut o parte din avantajul obținut în 2022 în rândul alegătorilor albi fără studii universitare.

Independenții au votat în număr mai mare pentru democrați

Alegătorii care se identifică drept republicani au fost mai predispuși decât democrații să voteze pentru candidați din afara propriului partid.

În schimb, alegătorii independenți care au participat la scrutin au favorizat candidații democrați cu o diferență de peste zece puncte procentuale.

Alegătorii nemulțumiți de ambele partide au ales democrații

În 2018, alegătorii care aveau o părere nefavorabilă despre ambele partide au votat în proporții aproximativ egale. În urmă cu patru ani, aceștia au înclinat balanța în favoarea republicanilor.

În 2026, însă, acest segment electoral a votat decisiv pentru democrați.

Acest grup, denumit adesea „double haters” (alegători care resping ambele partide), a reprezentat aproximativ 15% din totalul celor care au votat în acest an, scrie știrileprotv.ro