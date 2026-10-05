Astăzi, de Ziua Profesorului, vorbim despre oamenii pentru care educația a devenit o vocație. De 28 de ani, profesoara de limba engleză de la Liceul „Lucian Blaga” din Bălți le este elevilor nu doar dascăl, ci și ghid, ajutându-i să gândească, să pună întrebări, să verifice informația și să nu se teamă să greșească. Pentru ea, cea mai mare răsplată rămâne curiozitatea, implicarea și rezultatele discipolilor săi.

„Bună dimineața, elevi!

- Bună dimineața, doamna profesoară!”

Iar ora de limba engleză poate începe și în această nouă zi. Ea este Mariana Dubinscaia și este profesoară de limba engleză, de 28 de ani, în cadrul liceului teoretic ”Lucian Blaga” din Bălți.

„Cum vă simțiți? Da, Polina, te rog!

- Sunt bine, mulțumesc”.

„Acum vă rog să priviți la tablă!”

Mariana DUBINSCAIA, PROFESOARĂ DE LIMBA ENGLEZĂ: „Când mi-am ales profesia mă gândeam să fiu învățătoare pentru clasele primare, dar îmi plăcea mult și limba engleză”.

Mariana Dubinscaia a ajuns la gradul didactic I, după ani de muncă și experiență. Dincolo de diplome, acreditări și evaluări, spune că un profesor bun este cel care știe nu doar să predea, ci și să facă materia accesibilă și pe înțelesul fiecărui elev.

Mariana DUBINSCAIA, PROFESOARĂ DE LIMBA ENGLEZĂ: „Profesorul intră în clasă cu un plan, dar atunci când vine trebuie să țină cont că în fața lui stau 20 sau 38 de copii și fiecare e diferit. Vine la școala cu propria sa poveste”.

Pe lângă profesoară, alege să le fie ghid elevilor, încurajându-i să comunice, să colaboreze și să nu se teamă de greșeli.

Mariana DUBINSCAIA, PROFESOARĂ DE LIMBA ENGLEZĂ: „Școala nu e doar locul în care predai, este locul în care zi de zi lași puțin din timp pentru generațiile care vin”.

Iar astăzi, de Ziua Profesorului, Mariana Dubinscaia spune că, dincolo de diplome și evaluări, un dascăl are nevoie, înainte de toate, de...

Mariana DUBINSCAIA, PROFESOARĂ DE LIMBA ENGLEZĂ: „Respect, de încredere, înțelegere și un simplu mulțumesc. Iar dacă e să-mi doresc ceva de ziua profesorului, mi-aș dori ca societatea să privească profesorul nu doar ca pe omul care predă o materie, ci ca pe omul care contribuie zi de zi la formarea unei generații”.