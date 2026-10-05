Distribuția gazelor naturale costă aproape 5 lei pentru fiecare metru cub achitat de consumatori. Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, spune că o parte dintre aceste costuri poate fi redusă prin eficientizarea sistemului. Astfel, autoritățile au început deja comasarea celor 12 întreprinderi de distribuție din subordinea Moldovagaz.

Distribuția se referă la întreținerea rețelelor de gaze și intervențiile necesare pentru ca gazele să ajungă la consumatori. În cele 12 întreprinderi lucrează aproximativ 5.000 de angajați. Potrivit ministrului, aproape 60% din costurile de distribuție reprezintă salariile personalului tehnic – ingineri, lăcătuși și echipe de intervenție.

Ce se schimbă în sistem

Autoritățile au început procesul de comasare a celor 12 întreprinderi de distribuție, printre care Chișinău-Gaz și Bălți-Gaz. Potrivit ministrului Energiei, măsura face parte din procesul de eficientizare a sistemului.

„Sistemul de distribuție trebuie eficientizat pentru a micșora prețurile, există loc de economii și facem aceste lucruri etapizat și fără a pune în pericol siguranța rețelei”, a declarat Dorin Junghietu.

O altă schimbare vizează furnizarea gazelor. Aceasta a fost transferată de la Moldovagaz la compania de stat Energocom. Potrivit ministrului, Energocom are 180 de angajați, față de 260 la Moldovagaz, iar administrarea furnizării reprezintă circa 50 de bani din tarif.

Junghietu a mai spus că modificările în sistem sunt complexe, inclusiv pentru că Moldovagaz este controlată de Gazprom. Potrivit ministrului, timp de 30 de ani nu au fost făcute schimbări în modul în care compania gestiona achiziția, transportul și distribuția gazelor.

Ministrul susține că eficientizarea va fi făcută etapizat, astfel încât să fie reduse costurile fără a afecta siguranța rețelelor.

Tariful la gaz și căldură

Din 1 octombrie, moldovenii plătesc mai mult pentru gaz și căldură. Un metru cub de gaz costă 26 de lei și 14 bani, cu aproape șase lei mai mult decât până acum, iar energia termică s-a scumpit cu peste 50 la sută atât la Chișinău, cât și la Bălți. Noile tarife se aplică începând cu 1 octombrie și vin în pragul sezonului rece.

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