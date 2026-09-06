Ministerul Afacerilor Externe vine cu precizări după votul exprimat de Republica Moldova, pe 4 septembrie, în cadrul Adunării Generale a ONU, asupra rezoluției „Correct the map”, prezentată de Togo în numele Grupului African.

Potrivit MAE, abținerea Republicii Moldova nu a vizat obiectivele de fond ale rezoluției, pe care autoritățile de la Chișinău le consideră legitime.

„Poziția noastră a ținut cont de preocupările exprimate de Ucraina privind posibila instrumentalizare politică a unor reprezentări cartografice, inclusiv în raport cu teritoriile ucrainene temporar ocupate”, se arată în precizarea ministerului.

MAE subliniază că Republica Moldova a decis să fie solidară cu Ucraina, în concordanță cu poziția sa constantă de susținere a suveranității și integrității teritoriale a Ucrainei în frontierele sale recunoscute internațional.

Rezoluția „Correct the map” a fost prezentată în cadrul Adunării Generale a ONU de Togo, în numele Grupului African, și vizează promovarea unor reprezentări cartografice corecte și conforme cu dreptul internațional.

Harta lumii, pe cale să fie schimbată

După aproape 500 de ani, harta lumii ar putea arăta diferit. Adunarea Generală a votat pentru o reprezentare mai apropiată de dimensiunile reale ale continentelor, ceea ce face Africa să pară mult mai mare, iar Europa și America de Nord mai mici. 164 de țări au susținut rezoluția, iar Statele Unite au fost singurele care au votat împotrivă și au criticat inițiativa. Noua reprezentare se bazează pe proiecția „Equal Earth”, care redă mai fidel suprafața continentelor.

Rezoluția a fost adoptată cu 164 de voturi pentru, unul împotrivă și șase abțineri. Proiecția „Equal Earth” păstrează mai fidel proporțiile suprafețelor și este prezentată drept o alternativă la harta folosită pe scară largă de aproape cinci secole.

Inițiatorii spun că nu este doar o chestiune de cartografie, ci și de felul în care oamenii percep lumea. Statele Unite au fost singurele care s-au opus.

Totuși, rezoluția ONU nu obligă țările să renunțe la harta Mercator. Este o recomandare pentru state, instituții internaționale și platforme digitale să promoveze reprezentări mai exacte ale suprafețelor continentelor.

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