Pregătirile pentru iarnă îi costă tot mai mult pe oamenii de la sate. Deși autoritățile spun că prețurile la lemne au rămas neschimbate, unii gospodari și-au făcut deja rezerve, în timp ce alții se tem că nu vor avea suficient combustibil până în primăvară. Ministerul Mediului dă asigurări că lemne sunt suficiente și anunță schimbări în modul de comercializare.

Unii gospodari, chiar dacă și-au pregătit lemnele pentru iarnă, au mari dubii că le vor ajunge până la primăvară. Prețurile mari și cheltuielile tot mai greu de acoperit îi fac să calculeze fiecare lemn.

„Iaca am puține „lemne”, îți spun că de intrat în iarnă am, dar de ieșit, Domnul știe, dacă va fi o iarnă grea, asta-i. „Prețurile” sunt mari, și nimeni nu vrea să te ajute, pentru că motorina s-a scumpit, benzina s-a scumpit. ”

„Lemne, care brichete, ciocălăi mai strâng și cărbuni, cărbunii sunt cam scumpușori, se pregătește lumea, ce să facă.”

Ca să facă față cheltuielilor, oamenii caută alternative și spun că vor folosi, pe lângă lemne, tizic și alte resturi din gospodărie pentru a-și încălzi locuințele.

„Eu am cumpărat, am tăiat la pădure și tizic. Dacă s-a scumpit ce să facem, suntem nevoiți, eu vin de la serviciu, salariu puțin, pensia puțin, o ducem cum putem.”

„Toate ca toate, dar prețurile sunt foarte bune. Lemne am avut că am schimbat acoperișul la casă și am avut lemne, dar cărbune încă nu am luat, nu știu. Deci așa v-ați pregătit pentru iarnă cu lemne? Cu lemne, pentru că am avut ale mele, dar așa nu știu ce voi face, o să vedem.”

Scumpirile îi afectează și pe cei care își încălzesc locuințele cu gaze naturale.

„Rău, gazul s-a scumpit, cunoașteți, este greu. Cei care au căldura de la gaz sau altceva, lemnele greu se găsesc, mulți oameni și-au prefăcut într-un timp totul pentru gaz, dar acum... Totul este scump.”

Autoritățile spun că lemnele disponibile ar trebui să acopere necesarul pentru iarnă. Peste 490 de mii de metri steri au fost deja vânduți. În același timp, Ministerul Mediului pregătește un regulament nou, prin care lemnele nu vor mai fi comercializate direct de pădurari, ci din depozite. Scopul este ca prețurile și costurile de transport să fie mai transparente.

Gheorghe HAJDER, MINISTRUL MEDIULUI: „Atunci când cumpărăm lemn de lucru sau de foc ne asigurăm că prețul corespunde cu cel plasat pe site și cel mai important, când cumpărăm lemne ne asigurăm că avem facura, altfel putem contribui la tăieri ilegale.”

Dina MUNTEANU, REPORTER PRO TV: „Ministerul mediului a publicat și prețurile de referință pentru lemnul moale și tare. Potrivit tarifelor, cel mai ieftin metru ster de lemn moale este la întreprinderea silvică Răzeni și costă 475 de lei. Urmează Cahul, la mică diferență, Nisporeni și Cimișlia. În cazul lemnului tare, cele mai mici prețuri sunt la Nisporeni și Răzeni, unde metrul ster va fi vândut cu 950 de lei. Urmează Comrat și Glodeni - întreprinderi care vând lemnul cu 1 150 de lei. Tarifele sunt orientantive și nu s-au schimbat în acest an spun autoritățile.”

Autoritățile anunță și compensații pentru persoanele vulnerabile, care vor putea beneficia de sprijin pentru procurarea lemnelor de foc.