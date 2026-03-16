Înscrierea copiilor în clasa I pentru anul de studii 2026–2027 va începe la 1 aprilie 2026 și se va desfășura în două etape, anunță ministerul Educației și Cercetării.

Astfel, potrivit ministerului, prima etapă de înscriere va avea loc în perioada 1 aprilie - 18 mai 2026. În acest interval, părinții sau reprezentanții legali ai copiilor care împlinesc vârsta de 7 ani până la începutul anului școlar vor depune cererea și actele necesare la instituția de învățământ din districtul școlar de domiciliu.

Rezultatele primei etape vor fi anunțate la 18 mai 2026 și tot atunci vor fi publicate numărul locurilor rămase disponibile pe site-urile instituțiilor de învățământ și organelor locale de specialitate în domeniul învățământului.

A doua etapă de înscriere va avea loc în perioada 19 mai - 10 iunie 2026. În această etapă vor putea fi înscriși: copiii pentru care nu au fost depuse cereri în prima etapă, copiii care vor împlini 7 ani în perioada 1 septembrie - 31 decembrie 2026 și copiii din alte districte școlare, în limita locurilor rămase disponibile.

Lista finală a copiilor admiși în clasa I va fi făcută publică la 10 iunie 2026. Pentru copiii care nu au fost încă înmatriculați la nicio instituție de învățământ, solicitările părinților sau tutorilor vor fi examinate individual în perioada 21-30 august 2026.