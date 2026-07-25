Să studiezi la unele universități din Republica Moldova costă tot mai mult. În acest an, cele mai mari taxe depășesc 40 de mii de lei și se regăsesc, în mare parte, la Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice. Totuși, cea mai scumpă specialitate rămâne Stomatologia, la Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie, unde contractul ajunge la 70 de mii de lei.

Cele mai mari taxe de studii se regăsesc, tradițional, la Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice. Pentru specializări precum canto academic, canto de estradă, canto popular sau interpretare instrumentală, studenții trebuie să achite peste 40 de mii de lei pe an. Chiar și așa, cel mai scump contract din țară este la Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie.

Elisa BOLDURATU, REPORTER PRO TV: „În fruntea clasamentului celor mai scumpe specialități se află Stomatologia de la Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie. Chiar și în aceste condiții, interesul candidaților rămâne foarte ridicat, iar sute de absolvenți depun dosarele pentru a obține un loc la această specialitate.”

În anii precedenți, reprezentanții universității explicau costul ridicat al studiilor prin cererea mare pentru această specialitate, dar și prin cheltuielile pentru consumabile, laboratoare și echipamentele utilizate în procesul de instruire.

USMF – Stomatologie – 70.000 lei

Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice – Canto academic – 56.000 lei

Universitatea Tehnică a Moldovei – Medicină veterinară – 25.000 lei

Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți – Actorie – 22.000 lei

Universitatea de Stat din Moldova – Drept / Producție multimedia – 18.000 lei

Universitatea Pedagogică „Ion Creangă” – Designul jocurilor – 16.000 lei

Elisa BOLDURATU, REPORTER PRO TV: „La USMF, taxa pentru Stomatologie a ajuns la 70 de mii de lei, cu 5 mii de lei mai mult decât anul trecut. La Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice, cel mai scump contract este pentru Canto academic și costă 56 de mii de lei. La Universitatea Tehnică, Medicina veterinară costă 25 de mii de lei, iar la Universitatea „Alecu Russo” din Bălți, Actoria – 22 de mii de lei. La Universitatea de Stat din Moldova, cele mai mari taxe sunt la Drept și Producție multimedia, câte 18 mii de lei, iar la Universitatea Pedagogică „Ion Creangă”, specialitatea Designul jocurilor costă 16 mii de lei.”

În acest an, taxele au crescut pentru mai multe programe de studii. Cea mai mare majorare este la Stomatologie, unde contractul s-a scumpit cu 5 mii de lei. La Universitatea Tehnică, taxele pentru Arhitectură și Design interior au crescut cu 2 mii de lei, iar la Drept, la USM, cu o mie de lei. În schimb, taxa pentru Canto academic la Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice este cu 900 de lei mai mică decât anul trecut.