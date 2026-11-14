Au lăsat birourile și funcțiile deoparte și au pus mâna pe hârleț. În satul Pogănești, raionul Hâncești, mii de oameni, de la localnici și voluntari până la deputați și miniștri, au avut aceeași misiune: să planteze copaci. Unii s-au descurcat mai bine, alții au întâmpinat mici dificultăți cu uneltele, dar buna dispoziție nu a lipsit.

„Turnăm apă, punem pământ cu lopata, dar eu trebuie să găsesc lopata, cineva mi-a luat-o.”

„Așa noi suntem, harnici la ale noastre.”

„Dacă aș planta în fiecare zi aș fi mai fresh, necesită un efort.”

De la tribuna Parlamentului, direct în câmp, cu lopata în mână. Igor Grosu spune că participarea la campaniile de împădurire a devenit deja o tradiție pentru el și colegii săi.

Igor GROSU, PREȘEDINTELE PARLAMENTULUI: „Vin în fiecare an alături de colegii, răspundem invitației, mergem organizat și în acest am făcut-o la fel.”

Unii au ținut puieții drepți, alții au acoperit rădăcinile cu pământ, iar uneltele au trecut din mână în mână. Ministrul Muncii spune că fiecare și-a găsit câte o sarcină, important fiind ca la final să nu rămână niciun copac neplantat.

Natalia PLUGARU, MINISTRUL MUNCII ȘI PROTECȚIEI SOCIALE: „Eu sunt responsabilă de a ține puietul, de tăpuși pământul, dar ne schimbăm cu colegii. Mai apoi ia cineva hârlețul. Avem tot exhipamentul și tare sper ca să înverzim cât mai multe spații din Republica Moldova.”

Ministrul Mediului a demonstrat că nu a venit doar pentru fotografii. A pus mâna pe lopată și spune că nu se teme nici de efort, nici de febra musculară care ar putea apărea a doua zi.

Gheorghe HAJDER, MINISTRUL MEDIULUI: „- Nu am obosit, dar sigur că trebuie de depus efort dacă vrei să faci un lucru calitativ trebuie de făcut cu suflet

- O să aveți febră musculară?

- Nu cred, mai fac puțin sport, mai alerg dimineața, înseamnă că o să rezist cu siguranță.”

La plantare a participat și ministrul Apărării, care spune că fiecare copac pus astăzi în pământ este o investiție pentru generațiile următoare.

Anatolie NOSATÎI, MINISTRUL APĂRĂRII: „Suntem parte a acestul eveniment frumos ca și în anii precedenți împreună cu colegii. Este foarte important acum să investim în viitorul țării noastre ca să avem condiții bune pentru copiii și nepoții noștri.”

Dina MUNTEANU, REPORTER PRO TV: „Plantarea unui copac presupune mai mult decât să-l pui în pământ. Pentru început, trebuie să pregătim groapa, apoi fixăm copacul, ulterior dăm țărână peste rădăcini și turnăm apa, astfel încât acesta să se prindă.”

„Foarte bine ne descurcăm. Suntem oameni și pentru ca să fie mai bine pentru societate am decis să venim și să plantăm copacii.”

„Ne place, mai venim.

-Aveți o echipă bogată

-Da, a ministerului educației. Mai mulți echipieri decât copaci.”

Dincolo de efortul unei zile, rezultatele campaniei vor putea fi văzute abia peste ani, când puieții vor deveni pădure. Potrivit Ministerului Mediului, în această toamnă sunt planificate lucrări de împădurire pe o suprafață de trei mii de hectare și plantarea a peste 33 de milioane de puieți, crescuți în pepiniere specializate. În prezent, rata de împădurire a Republicii Moldova este de puțin peste 11,6 la sută, mult sub media Uniunii Europene, care depășește 35 la sută. În ultimii ani, au fost împădurite peste 24 de mii de hectare.