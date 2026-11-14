Școli mai calde, grădinițe renovate și săli de clasă dotate cu echipamente moderne. Investițiile Uniunii Europene schimbă, condițiile în care învață mii de copii din Republica Moldova. Am mers la Orhei, Hâncești și Călărași, unde am descoperit instituții care au trecut prin transformări importante. Directorii spun că, fără sprijinul european, multe dintre aceste schimbări ar fi rămas doar pe hârtie.

Când am ajuns la grădinița nr 1 din Hâncești, pe holuri era liniște, deoarece era ora de somn. Copiii erau în haine lejere, unii dezveliți de plapumă și nu ca odinioară.

Marina ROTARU, EDUCATOARE: „Era și rece, chiar frig. Chiar în dormitor erau 9 grade. Copiii, la somn, erau nevoiți să-i ținem îmbrăcați.”

În 2025, instituția și-a suspendat activitatea timp de nouă luni, pentru renovare. Cu sprijinul proiectului EU4Moldova, finanțat de Uniunea Europeană, a fost schimbat acoperișul și renovată fațada, de pe care cădea tencuiala.

Olesea MEȘINĂ, MANAGERUL GRĂDINIȚEI: „Cu adevărat reparație capitală, fără spijinul fondurilor, proiectelor nu cred că ar fi fost posibil. La fel ca și azi se încălzește pe gaze naturale și precedent a fost la fel. Azi cazanele sunt la minimum, dar pentru că este eficient și suficient de cald. Dar mergem în interiorul instituției.”

Și aici era nevoie de renovări serioase. Au fost schimbate pardoselile, reparate coridoarele și sălile, renovate băile și modernizat sistemul de încălzire.

„Priviți ce calorifere lungi sunt.”

„Aici e o grupă, unde copiii își desfășoara activitatea, mănâncă. De partea cealaltă e dormitorul.”

Marina ROTARU, EDUCATOARE: „Am prins și lucrările de construcție, eram aici și în acea perioadă.

- Sigur și atmosfera era mai plăcută, era și cald, totul era nou.”

În urma reorganizării spațiului, fostele vestiare au fost transformate în încăperi amenajate pentru copiii cu cerințe educaționale speciale.

„Lucrează împreună cu educatorul și conform graficului lucrează separat adăugătorul cu cel mic.”

Valeria CAPRA, REPORTER PRO TV: „Schimbările continuă în curtea instituției, a fost instalat un gard nou și o poartă, a fost montat pavajul, iar terenurile de joacă au fost amenajate cu foișoare și tobogane.”

Ajungem la Călărași, la grădinița publică Nr 1, care este frecventată de 132 de copii.

„Aici vedem spațiu, cât mai mult. Să aibă copii loc pentru activități. Și tot aici dormitor.”

„Aici e sala verde, atunci când e vreme rea privesc povești, fac exerciții.

„Și aici cadru de sprijin, copiii se relaxează. Aici era parc public, oamenii nu erau de acord. Acum au înțeles ce beneficiu e.

Olga a muncit la Chișinău, profesoară. După ce s-a căsătorit a revenit în orașul natal iar de șase ani este angajată aici.

Olga GHEORGHIȚĂ, EDUCATOARE: „Când am intrat în această grădiniță mi s-a părut că am intrat într-o casă.

Cred că pentru copii foarte mult contează și culorile vii, spațiul în care se află toată ziua, pentru că aici sunt în mare parte.”

Instituția a fost construită de la zero cu sprijinul Guvernului Germaniei, care a alocat peste un milion de euro, și al Republicii Moldova, cu o contribuție de peste 90 de mii de euro. Clădirea folosește energia geotermală pentru încălzire, răcire și producerea apei calde menajere.

Silvia DODON, DIRECTORUL GRĂDINIȚEI NR 1, CĂLĂRAȘI: „Au săpat la o adâncime de 60 de metri în pământ. Când se construia instituția era înconjurată cu o peliculă pentru a vedea care este coeficientul de pierdere a căldurii. Era de 0,003. Avem deja peste patru ani de când factura e zero la încălzire. În perioada rece a anului tot soarele pătrunde în încăpere. Vara, chiar dacă perete este din sticlă, este răcoare.”

Investițiile europene continuă și la Liceul Teoretic „Onisifor Ghibu” din Orhei. Aici au fost renovate și dotate laboratoarele de fizică, chimie și biologie, dar și alte săli de clasă.

Zinaida VEVERIȚĂ, PROFESOARĂ: „Această sală era repartizată în două părți. În spate era laboratorul vechi. Era foarte puțin dotat, acum cu senzorii e mai bine și ușor, copiii sunt mai implicați în lucrările de labortator.”

Transformările nu se opresc doar aici...

Ana CEBAN, DIRECTOAREA LICEULUI TEORETIC ”ONISIFOR GHIBU”: „Accesibilitatea. Avem o curte frumoasă, spațioasă. Al doilea moment vital a fost cantina școlară. De când am fost declarați ca școală-model, au venit în liceu foarte multe investiții.

Trebuie și este nevoie să aplicăm la proiecte. Suntem conștienți, bani niciodată nu ajung.”

Sute de școli și grădinițe din Republica Moldova au fost renovate, modernizate și dotate cu echipamente noi, prin programe finanțate de Uniunea Europeană și partenerii săi. Alte investiții sunt în desfășurare sau urmează să fie lansate.