Ca să îți înțelegi prezentul, trebuie să îți cunoști trecutul. Aceasta e ideeea care pare să îl călăuzească pe Andrei Ivanov, un tânar informatician care a creat într-o sală a Academiei de Științe a Moldovei un mic muzeu al tehnologiei de odinioară. Pasionat de tehnică de calcul și de aparatură de tot felul, Andrei a adunat aici de la telefoane cu fir, casete și viniluri până la televizoare, diskete ori pagere, care la vremea lor ne-au făcut viața mai ușoară ori mai plăcută.

Deși vin din trecut, exponatele sunt funcționale și în prezent. Asta datorită lui Andrei Ivanov, omul care a transformat această sală din cadrul Academiei de Științe a Moldovei într-un muzeu al tehnicii. Totul a plecat din pasiunea sa pentru tehnologie.

Andrei IVANOV, ADMINISTRATOR DE SISTEM: „Bine ați venit echipa PRO TV. L-am programat și pregătit. Să studiez din ce constă acel calculator și cum el funcționează. Așa a venit ideea de a aduna o colecție”.

Andrei a absolvit Facultatea de Energetică, acum studiază la Facultatea de Informatică iar viața lui profesională este legată tot de tehnologie. Este administrator de sisteme, în cadrul unei companii IT moldovenești.

Andrei IVANOV, ADMINISTRATOR DE SISTEM: „Tot ce e legat de tehnica de calcul, echipamentul de rețea, sunt responsabil de tot. Începem de la masă, calculator rețea, priză, internet, software și tot accesul pentru ca cineva să poată lucra”.

Pentru că mereu a fost fascinat de aparatura electronică, nu e de mirare că multe dintre lucrurile expuse în muzeul pe care l-a creat acum 12 ani îi aparțin. Acestea, de exemplu, au fost primele sale calculatoare.

„-Cel mai vechi e prezentat aici.

Câte butoane pentru a porni? Acum e unul singur.

Aici e un laptop Apple. Poți desena pe ecran. Se putea conecta prin infraroșu la rețea și internet.

Iată primul Ipad. Care are o baterie bună.

Și e și greu”.

Andrei IVANOV, ADMINISTRATOR DE SISTEM: „Mai bine să dea a doua viață acelui calculator sau telefon. Nu vreau să arunc. Dacă nu mai pot utiliza schimb, dar dacă încă e funcțional, dacă vorbim de sunete, mesaje, internet, eu continui să-l utilizez”.

Pe altele le-a cumpărat sau le-a primit de la cei care îi cunosc pasiunea. Cum ar fi acest calculator mecanic, ce datează din anii 1950.

„- Andrei să îl stric nu pot. Se apasă aici și se înmulțește, până te doare mâna.

Am ajuns la 720, ca să încep din nou se apasă aici. Ca la bunici. Practic sunt din același an”.

Valeria CAPRA, REPORTER PRO TV: „În muzeul lui Andrei găsim de toate, de la tehnică de calcul, laptop-uri, calculatoare, televizoare sau telefoane, printre care un Iphone care datează din anul 2008, dar și primul telefon mobil din țară, din anul 1994”.

În muzeul lui Andrei se regăsește și o colecție impresionantă de discuri de vinil.

„Pot fi ascultate sau poți privi filme pe unele”.

Cât despre brand-urile producătoare de tehnică sau gadgeturi, Andrei le preferă tot pe cele de odinioară.

Andrei IVANOV, ADMINISTRATOR DE SISTEM: „Cele fabricate la noi în Moldova, Vector, Sintes, Compecs. Din cele fabricate în afara țării IBM. E totul legat de marketing. În anii 90 se produceau și mașini pe mult timp, să nu se strice, să nu fie nevoie să le repari. La televizoare toată tehnica a fost făcută așa ca să fie utilizată mai mult de zece ani. Acum tendința e că dacă s-a schimbat software-ul sau ceva, gata trebuie să fie schimbat”.

Asta nu înseamnă că rămâne ancorat în trecut. Și datorită meseriei, este la curent cu tot ce apare nou în tehnologie.

Andrei IVANOV, ADMINISTRATOR DE SISTEM: „Fiecare server, da îl modific. Dar mereu citesc înainte de a face o schimbare. Înainte de a schimba o versiune veche cu alta nouă citesc despre ce schimbări e vorba”.

În vacanța de vară, muzeul unde uneori Andrei ținea lecții practice sau teoretice devine un loc de neratat pentru cei care vor să exploreze trecutul analog ori digital.