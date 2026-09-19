Un liceu modern, o școală de robotică, întreprinderi sociale sau afaceri în curs de dezvoltare. Sunt câteva dintre proiectele ce-au prins viață datorită susținerii Uniunii Europene, în raionul Orhei. Pentru a răspunde la întrebarea „unde-s banii?” europeni, Centrul de Informare al UE lansează o campanie, prin care își dorește să prezinte, direct de pe teren inițiativele susținute cu sprijinul blocului comunitar.

Am ales să mergem la Orhei, un oraș aglomerat și plin de viață, la prima vedere cel puțin.

Atât orașul, cât și satele din preajmă au beneficiat de investiții europene. Primul popas l-am făcut la liceul „Onisifor Ghibu” - o școală model, unde activează 80 de profesori și învață 1300 de elevi. Datorită suportului UE, instituția a beneficiat de renovarea și echiparea laboratoarelor de fizică, chimie, biologie, dar și a altor săli de clasă. Am surprins puțin din ora de fizică.

Zinaida VEVERIȚĂ, PROFESOARĂ DE FIZICĂ, LICEUL TEORETIC „ONISIFOR GHIBU”: „De la zero, tot. Tabla interactivă, calculatorul, xerox, masa rulabilă. Această sală era repartizată în două, era foarte puțin dotat. Acum cu senzorii noi e mai bine și ușor. Copiii sunt mai implicați în lucrările de laborator. Avem kit-urile electrice.”

Valeria CAPRA, REPORTER PRO TV: „Cu ajutorul partenerilor externi, dar și a Ministerului Educației a fost reparată integral și cantina școlii, care hrănește zilnic în jur de o mie de elevi. Zona e divizată în două, partea unde se pregătesc bucatele și sufrageria unde elevii iau masa.”

„Aici e secția carne, pește cu toate ustensilele necesare pentru a prelucra carnea și peștele. Frigider. Este secția de legume, unde se prelucrează și spală legumele și aici este secția ouă, unde se spală tehnologic corect și sunt pregătite. Fiecare aliment e folosit la zi, deși avem și cameră frigorifică.”

Ana Ceban se află la conducerea liceului de opt ani, iar în pedagogie a adunat două decenii. Spune că bugetul de care dispune liceului nu e suficient pentru a executa lucrări complexe de modernizare, iar suportul european a fost o adevărate salvare. Mai ales pentru a fi în pas cu tehnologia și pentru a forma cadrele.

Ana CEBAN, DIRECTORUL LICEULUI TEORETIC „ONISIFOR GHIBU”: „Am înțeles că trebuie și e nevoie să aplicăm la proiecte. Bani niciodată nu ajung și am înțeles că fondurile europene pentru noi este o rază de lumină, pentru toate școlile. Curtea liceului era aproape dezastruoasă. Înainte de proiect sălile de clasă erau obișnuite, cu capacitate mai mică, ele au fost redimensionate. Erau clase sumbre. Cumva parcă te alungau din sala de clasă.”

Totodată, în 2023, liceul a fost premiat ca Școală-Model în siguranța online, pentru implicarea activă în educația digitală a elevilor.

Ana CEBAN, DIRECTORUL LICEULUI TEORETIC „ONISIFOR GHIBU”: „Au venit la liceu multe investiții necesare. Laboratoarele steam, indispensabile unui act educațional modern. Un alt proiect mare a fost Clasa Viitorului, cu ajutorul Ministerului Educației. Aici au venit roboții, dornele, imprimantele 3D, mobilier și multe aspecte de formare care ne lipseau.

Unicef ne-a dat posibilitatea să plecăm în vizite de studiu, una dintre ele Estonia. Am realizat strategia de dezvoltare instituțională.”

Schimbăm locația și ajungem pe teritoriul unei întreprinderi sociale.

„Avem o comandă pentru niște eșarfe cu broderie computerizată.”

În această clădire activează câteva servicii. În atelierul de croitorie și broderie se muncea cu spor.

Ludmila COGĂLNICEANU, ANGAJATĂ: „Avem mai multe articole, uniforme școlare, haine tradiționale pentru copii și maturi.”

Aurelia MARANDICI, ADMINSITRATOAREA ATELIERULUI: „Cea mai mare provocare a fost să devenim cunoscuți ca produsele noastre să devină cunoscute. Am lucrat la îmbunătățirea calității, promovarea articolelor.”

Tot aici se află un salon de frumusețe și un Centru de Îndrumare Profesională și Educație Antreprenorială. Iar la subsolul clădirii a fost amenajat un spațiu pentru oamenii străzii. Întreprinderea socială a beneficiat de o investiție de 95 de mii de euro, banii investiți în utilaj și cursuri pentru tinerii care își doreau să învețe o meserie.

Sergiu AGA, DIRECTORUL ASOCIAȚIE UMANITARE „FILANTROPIA CREȘTINĂ”, PREOT: „Am avut diferite proiecte de a ajuta femeile din comunitate să deprindă o meserie. Am avut cursuri ca parte a unor proiecte concrete susținută de donatori, inclusiv DVV International Moldova, Fundația Est-Europeană pentru a promova educația. Innova School este această încăpere unde facem activități educaționale. De asemenea aici se întâlnesc voluntari săptămânal. Sunt elevi din comunitate care vin, sortează hainele, noi am creat o cultură a donațiilor de haine pentru ca alți oameni să vină și să le ia.”

Sergiu Aga mai povestește că de curând a fost finalizat un proiect de eficientizare energetică a unui centru comunitar din Peresecina, ce găzduiește copii și familii aflate în situații vulnerabile. Lista proiectelor accesate continuă cu start-up-uri pentru tinerii care nu sunt angajați în activități educaționale sau profesionale. Precum și cu un proiect transfrontalier, în valoare de 100 de mii de euro, implementat alături de o asociație de la Iași.

Și localitățile de lângă Orhei au avut parte de investiții europene. În satul Isacova, cu bani de la UE, a fost înființată o întreprindere socială. La Ghetlova – o cantină socială, o creșă în satul Camenca, o stație de epurare în satul Seliște și o afacere cu brichete și peleți în satul Isacova. Pentru a vorbi în detalii despre toate investițiile europene în Republica Moldova, centrul de informare al Uniunii Europene a lansat campania „Unde-s banii?”. Pe durata a două luni, mai mulți creatori de conținut, artiști și formatori de opinie vor vizita proiecte și inițiative susținute de Uniunea Europeană, vor discuta direct cu beneficiarii și vor descoperi ce s-a schimbat în comunitățile lor. Zilele se vor încheia cu un cocert susținut de artiști autohtoni. Campania va ajunge în nouă raioane, inclusiv în regiunea găgăuză și în municipiul Bălți.