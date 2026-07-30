În Shanghai a fost deschisă prima expoziție din lume dedicată relației dintre om și pisică. Vizitatorii pot afla istoria felinelor de la statutul de divinitate în Egiptul Antic și până în prezent, când au devenit unele dintre cele mai iubite animale de companie.

Printre exponatele care pot fi văzute în cadrul expoziției deschise la Biblioteca Britanică din Shanghai, găsim o replică impresionantă a unei statui de aur dedicate zeiței-pisică Bastet. Era considerată ocrotitoarea căminului și a fertilității în perioada Egiptului Antic.



HAO LI, CURATORUL EXPOZIȚIEI „Urme ale pisicilor se regăsesc pe tot globul și, în multe feluri, ele reflectă totodată și amprenta umanității. Prin diverse fragmente istorice, această expoziție prezintă de fapt o scurtă istorie a civilizației umane dintr-o perspectivă unică."



Vizitatorii pot afla cum pisicile au inspirat mari scriitori, artiști și oameni de știință, precum Leonardo da Vinci sau Isaac Newton.

Expuse sunt și monede din Grecia Antică, pe care sunt gravate imagini cu feline.

De asemenea, sunt prezentate și documente despre cum au fost crescute și apreciate aceste animale în vechile dinastii ale Chinei.

Iar prin diverse obiecte interactive, copiii descoperă exemplare din întreaga lume.



„Aceasta e pisica siameză. Are o față neagră, iar dintre cele 23 de rase prezentate aici, pisica siameză deține cel mai prestigios statut."



Tot spre bucuria copiilor, organizatorii au adus și câteva dintre cele mai interesante jucării care înfățișează felinele.

Marea atracție este o pisică persană albă uriașă, lângă care mai toți vizitatorii vor o fotografie.

Expoziția poate fi vizitată până pe 18 octombrie.