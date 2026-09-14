Situația hidrologică pe râul Nistru continuă să fie îngrijorătoare. În perioada 1–13 septembrie, în lacul de acumulare Novodnistrovsk au intrat, în medie, doar 22,7 metri cubi de apă pe secundă, în timp ce deversările au fost menținute la 60 m³/s. Din cauza acestei diferențe, rezerva de apă din lac continuă să scadă rapid. Membrii Comisiei Nistrene urmează astăzi să se convoace într-o nouă ședință pentru a analiza situația hidrologică și să decidă eventualele măsuri necesare.

Cele mai mici debite de intrare au fost înregistrate pe 6 septembrie – 16 m³/s, pe 7 septembrie – 17 m³/s și pe 10 septembrie – 18 m³/s. Pe 13 septembrie, debitul a fost de 19 m³/s.

Evoluția zilnică a debitului de intrare:

1 septembrie - 35 m³/s

2 septembrie - 27 m³/s

3 septembrie - 23 m³/s

4 septembrie - 22 m³/s

5 septembrie - 24 m³/s

6 septembrie - 16 m³/s

7 septembrie - 17 m³/s

8 septembrie - 24 m³/s

9 septembrie - 23 m³/s

10 septembrie - 18 m³/s

11 septembrie - 22 m³/s

12 septembrie - 25 m³/s

13 septembrie - 19 m³/s

Scădere de 45 de centimetri în mai puțin de două săptămâni

La 1 septembrie, nivelul apei în lacul de acumulare era de 111,83 metri. Astăzi, acesta a ajuns la 111,38 metri, ceea ce înseamnă o scădere de 45 de centimetri în mai puțin de două săptămâni.

Potrivit autorităților, precipitațiile înregistrate în ultimele zile pe teritoriul Republicii Moldova nu au schimbat situația. În bazinul superior al Nistrului, aflat în Ucraina, ploile nu au fost suficiente pentru a crește aportul de apă în lacul Novodnistrovsk.

Stare de alertă hidrologică

Republica Moldova se află în stare de alertă hidrologică și energetică, prelungită de Guvern până la sfârșitul acestei luni. Se întâmplă din cauza secetei severe și a reducerii resurselor de apă din principalele bazine hidrografice ale Moldovei.

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