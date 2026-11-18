Statul vrea să cheltuiască anul viitor cu aproape 20 de miliarde de lei mai mult decât va încasa. Așa arată proiectul bugetului pentru 2027, aprobat astăzi de Guvern. Cei mai mulți bani ar urma să meargă la protecție socială și educație. Cresc și sumele pentru spitale și drumuri, în timp ce unele ministere vor avea bugete mai mici. Pentru a acoperi diferența, Guvernul mizează în primul rând pe împrumuturi externe.

Daniela ANDREEV, REPORTER PRO TV: „Potrivit proiectului aprobat astăzi de cabinetul de miniștri, anul viitor Guvernul se așteaptă să adune la bugetul de stat peste 92 de miliarde de lei. Planurile de cheltuieli trec însă de 112 miliarde. Asta înseamnă că, din fiecare sută de lei pe care statul vrea să o cheltuiască, aproape 18 lei trebuie să vină din alte surse, în principal din împrumuturi. Deficitul este prognozat să ajungă la aproape 20 de miliarde de lei, cu aproximativ trei miliarde de lei mai mic decât cel prevăzut pentru acest an.”

BUGETUL DE STAT ÎN 2027

Indicator Miliarde de lei Față de 2026 Venituri 92,325 +15% Cheltuieli 112,255 +8,6%

Deficit 19,93 −3,1 mld Lei

Cea mai mare parte a banilor, aproape 85 de miliarde de lei, vine din impozite și taxe, afirmă ministrul finanțelor. Statul se bazează mai ales pe taxele pe care le plătim când facem cumpărături, prin TVA și accize. Alte peste două miliarde de lei ar urma să vină din granturi externe. Din acești bani, aproximativ 600 de milioane sunt oferite de Comisia Europeană pentru compensațiile la energie.

DE UNDE VIN BANII

Sursa veniturilor Miliarde de lei

Impozite și taxe 84,5

Granturi externe 2,17

Alte venituri circa 5,65

Pentru a acoperi deficitul, Guvernul contează pe un împrumut de 10 miliarde și jumătate de lei de la Uniunea Europeană, prin Planul de Creștere. Suma ar acoperi mai bine de jumătate din banii care lipsesc. Ministrul Finanțelor spune că banii europeni sunt așteptați în două tranșe.

Victoria BELOUS, MINISTRUL FINANȚELOR: „Trebuie să avem până la sfârșitul lunii martie prima tranșă din planul de creștere, care vine semestrial. Deja a doua va veni până în luna septembrie. Avem mai multe surse de finanțare contractate, mai multe credite pentru proiectele investiționale, fiecare proiect investițional în Republica Moldova este făcut din bani împrumutați din străinătate.”

Alte surse de finanțare a deficitului vor fi împrumuturile interne, obținute prin vânzarea titlurilor de stat, dar și banii din privatizări sau cei rămași în conturile bugetului.



Cei mai mulți bani vor fi alocați pentru protecție socială și educație. Din bugetul pentru protecție socială, 2,6 miliarde de lei sunt destinate compensațiilor la energie. Pentru educație, Guvernul propune cu 2,5 miliarde de lei mai mult decât în acest an. Banii vor acoperi salariile profesorilor, bursele și alimentația copiilor.

Și sănătatea va primi cu peste un miliard de lei mai mult, inclusiv pentru renovarea și dotarea spitalelor. Pentru ordine publică și securitate națională sunt prevăzute peste 9 miliarde de lei. Reforma salarizării angajaților din sectorul bugetar va necesita alte 3,5 miliarde de lei. Pentru reparația și întreținerea drumurilor naționale și locale sunt alocate peste 4 miliarde, cu 918 milioane mai mult decât în acest an. Crește și bugetul apărării. În 2027, acesta va ajunge la aproximativ 2,3 miliarde de lei, cu 15 la sută peste nivelul din 2026.

CUM SE VOR ÎMPĂRȚI BANII

Domeniu Miliarde de lei

Protecție socială 25,7

Educație 24,6

Servicii în domeniul economiei 14,8

Sănătate 10,8

Ordine publică și securitate națională 9,4

Reforma salarizării 3,5

Drumuri 4,07

Apărare 2,3

Vasile TOFAN, PRIM-MINISTRUL REPUBLICII MOLDOVA: „Ponderea cheltuielilor noastre pe apărare rămâne la 0,6% din PIB. E foarte puțin. Printre cele mai mici rate din lume. Spre exemplu statele baltice cheltuie 3,5-4% din PIB, norma este de 3% din PIB, noi suntem de 5-6 ori sub normă.”

Proiectul bugetului de stat pentru 2027 urmează să ajungă în Parlament, unde deputații îl pot modifica înainte de votul final.