O deflagrație produsă recent în aria de deservire a sucursalei „Anenii-Noi Gaz” ar fi fost provocată de nerespectarea normelor de securitate și de conectarea neautorizată la rețeaua de gaze naturale. Sunt concluziile preliminare ale cercetărilor tehnice efectuate la fața locului, anunțate de SRL „Ialoveni Gaz”, care avertizează consumatorii asupra riscurilor provocate de intervențiile ilegale la instalațiile de gaz.

Potrivit operatorului, printre cauzele identificate se numără și abaterile grave de la specificațiile tehnice prevăzute în proiect.

Racordările ilegale pot provoca explozii

Într-un apel adresat consumatorilor, reprezentanții companiei subliniază că orice conectare neautorizată, modificare a instalațiilor existente sau montare a aparatelor de gaz fără acordul operatorului de sistem reprezintă o încălcare gravă și poate pune în pericol viețile oamenilor.

De asemenea, toate lucrările de montare, reamplasare sau înlocuire a aparatelor trebuie efectuate exclusiv în baza unui proiect tehnic avizat și de către personal autorizat.

Ce reguli trebuie să respecte consumatorii

Compania le recomandă cetățenilor să nu utilizeze aparate de gaz defecte, să se asigure că sistemele de ventilare și evacuare a gazelor arse funcționează corespunzător și să nu folosească aparatele de gaz pentru încălzirea încăperilor dacă acestea nu sunt destinate unui asemenea scop.

Ce trebuie să faci dacă simți miros de gaz

SRL „Ialoveni Gaz” le amintește consumatorilor că, în cazul în care simt miros de gaz, trebuie să respecte câteva măsuri esențiale de siguranță:

Să închidă imediat robinetul de la conducta de gaz sau de la contor, dacă acest lucru poate fi făcut în siguranță.

Să deschidă geamurile și ușile pentru aerisire, fără a acționa întrerupătoarele electrice.

Să nu aprindă focul și să nu folosească dispozitive care ar putea produce scântei.

Să părăsească încăperea și să solicite intervenția specialiștilor la numărul 904 – Serviciul Intervenție Gaze.

Reprezentanții companiei îndeamnă populația să respecte cu strictețe regulile de securitate și să nu intervină pe cont propriu asupra instalațiilor de gaze naturale, pentru a preveni incidente care pot avea consecințe grave.