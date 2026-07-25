O grenadă păstrată timp de aproximativ doi ani într-un apartament din sectorul Botanica al capitalei a explodat în timpul curățeniei. În urma deflagrației, doi soți au fost răniți și transportați de urgență la spital.

Contactați de PRO TV, responsabilii de la poliție ne-au comunicat că incidentul s-a produs în această dimineață, în jurul orei 09:50. Poliția a fost alertată despre o explozie într-un apartament din sectorul Botanica.

În timpul curățeniei, proprietarii au găsit printre lucrurile personale o grenadă. Bărbatul le-a spus polițiștilor că descoperise muniția în urmă cu aproximativ doi ani și a păstrat-o în locuință.

În momentul în care grenada a fost manipulată, aceasta a explodat.

Soții au fost transportați la spital

În urma exploziei, cei doi soți, în vârstă de 27 și 36 de ani, au suferit diverse leziuni și au fost transportați la spital pentru îngrijiri medicale.

Polițiștii cercetează cazul și urmează să stabilească toate cauzele producerii incidentului.