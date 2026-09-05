Demonstrații de forță, întreceri sportive, prezentarea echipamentului, dar și a armamentului militar. În felul acesta Armata Natională a sărbătorit astăzi cei 35 de ani de la creare. În parcul Alunelul din capitală, sute de oameni au venit să vadă tehnica militară, să testeze echipamentele și să guste din bucatele pregătite de militari. Evenimente dedicate aniversării au fost organizate și în alte orașe din țară.

Zeci de oameni au venit în parcul Alunelul, unde a fost organizată sărbătoarea dedicată celor 35 de ani de la fondarea Armatei Nationale. La eveniment au fost prezenți mai mulți pacificatori, geniști, militari și studenți, iar vizitatorii au avut un mesaj pentru ei.

„Să fie pace în Republica Moldova, iar datorită Armatei Naționale, noi o vom menține.”

„Mulțumim pentru ocrotirea patriei!”

„Să fie pace, liniște și numai bine, restul se vor face!”

De la sărbătoare nu au lipsit demonstrațiile de armament și echipament.

„Am o mitralieră de tip american și sunt pasionat de ele. Îmi doresc o carieră în acest domeniu.

„E un costum de genist și mi-am dorit să îl testez. E cald în el? – Mi-au spus că are aer condiționat, dar nu prea îl simt”.

Cei mai entuziasmați au fost copiii, care s-au putut transforma pentru câteva minute în mici geniști și militari. Au căutat mine, au tras din armă și au făcut o plimbare cu tiroliana.

„A fost foarte bine. Mi-a dat o viteză atât de frumoasă!”

„Port un echipament de genist și caut o mină.”

Natalia GÎNGA, REPORTER PRO TV: „Este foarte gustos, ne place mult și am zis să încercăm și noi. La mulți ani, Armata Națională!”

Militarii s-au bucurat de sărbătoare, alături de ministrul Apărării, Anatolie Nosatîi, prezent la eveniment.

„E o onoare să servesc Republica Moldova”.

„Succes, curaj și rezistență!”

Vitalie MICOV, ȘEF AL STATULUI MAJOR AL ARMATEI NAȚIONALE: „Am făcut față și vom face în continuare. La mulți ani, trăiască Armata Națională.”

Anatolie NOSATÎI, MINISTRUL APĂRĂRII: „Cei 35 de ani au fost ani de tranformare a Armatei. Astăzi armata este mai bine pregătită, mai echipată. Eu personal cred în viitorul armatei, iar acesta este lucrul întregii echipe.”

Cei 35 de ani de la crearea Armatei Naționale au fost marcați și la Bălți, dar și la Cahul, Strășeni și Căușeni.