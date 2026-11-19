Descoperire sinistră în această dimineață, lângă sediul Judecătoriei Ialoveni. Un bărbat de 60 de ani a murit, preliminar din cauza unui stop cardiac.

Oamenii legii au fost alertați în jurul orei 7 de către un trecător, care a observat că bărbatul zăcea nemișcat. Medicii, veniți la fața locului, au constatat că persoana nu mai prezenta semne vitale. O versiune înaintată preliminar este că victima ar fi decedat în urma unui stop cardiac, dar cauza exactă va fi stabilită în cadrul expertizei medico-legale.