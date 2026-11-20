Din nou, un obiect de zbor fără pilot a pătruns neautorizat în spațiul aerian al Republicii Moldova, în dimineața zilei de 20 noiembrie, în contextul atacurilor masive lansate de Federația Rusă asupra Ucrainei.

Potrivit ministerului Apărării, drona a fost detectată la ora 01:19, survolând spațiul aerian național din direcția localității Sadkivți, regiunea Vinița, Ucraina, spre localitatea Arionești, raionul Dondușeni.

Ulterior, la ora 01:28, obiectul aerian a părăsit teritoriul Republicii Moldova din direcția localității Cotiujeni, raionul Briceni, îndreptându-se spre localitatea Lucăceni, regiunea Cernăuți, Ucraina.

Deocamdată, autoritățile nu au oferit informații suplimentare despre tipul aparatului de zbor sau eventualele consecințe ale survolului.

Șapte drone au survolat spațiul aerian al Republicii Moldova

Pe 17 noiembrie, șapte drone au fost interceptate de ministerul Apărării intrând ilegal în spațiul național aerian.

Una dintre ele a zburat, la mică altitudine, inclusiv peste capitala Chișinău, ceea ce a provocat un val de panică. Speriați, dar și indignați, unii oameni au filmat cum aparatul de zbor le-a trecut deasupra capului. Cinci dintre drone au căzut, a anunțat ministerul Apărării spre seară. Explozii au fost în municipiul Chișinău, în raionul Florești, în raionul Orhei și raionul Soroca. A șasea a explodat în raionul Ocnița, iar cealaltă a dispărut de pe radare.

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