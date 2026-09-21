Ministerul Educației și Cercetării pregătește o nouă etapă a reformei administrației educaționale. Atribuțiile actualelor direcții raionale și municipale de educație urmează să fie preluate de Agențiile Teritoriale pentru Educație (ATE), care vor administra instituțiile de învățământ primar, gimnazial, liceal și special.

Pentru ca schimbarea să nu afecteze activitatea școlilor, autoritățile pregătesc din timp mecanismele de transfer. Un proiect de hotărâre a Guvernului, aflat în proces de avizare, stabilește modul în care vor fi constituite și vor funcționa noile agenții.

Potrivit proiectului, pentru 32 de unități administrativ-teritoriale, transferul calității de fondator al instituțiilor de învățământ este prevăzut începând cu 1 ianuarie 2027.

În cazul municipiilor Chișinău și Bălți, schimbarea este planificată pentru 1 ianuarie 2028.

Astfel, autoritățile publice locale de nivelul al doilea nu vor mai avea calitatea de fondator pentru instituțiile de învățământ transferate către ATE. Acestea își vor păstra însă competențele în domeniul educației timpurii și al învățământului extrașcolar.

Ce vor prelua noile Agenții

Tranziția presupune transferul către ATE al responsabilităților, personalului, documentelor, bunurilor și contractelor aferente activității direcțiilor de educație.

Noile structuri vor fi înregistrate ca entități juridice de drept public și vor avea responsabilități privind administrarea rețelei școlare, managementul instituțiilor, resursele umane, finanțarea și patrimoniul.

Tot ATE vor gestiona aspecte legate de transportul școlar, incluziunea educațională și monitorizarea activității instituțiilor de învățământ.

„Pregătirea acestor mecanisme înainte de preluarea efectivă a atribuțiilor are drept scop asigurarea continuității activității școlilor și evitarea blocajelor administrative în perioada de tranziție”, a declarat ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun.

Ce se va întâmpla cu angajații direcțiilor de educație

Reorganizarea va viza și personalul actualelor direcții de educație. Ministerul precizează că procesul urmează să fie realizat cu respectarea garanțiilor prevăzute de legislația muncii și de legislația privind funcția publică.

În funcție de atribuțiile exercitate și de structura noilor agenții, angajații vor putea fi transferați, redistribuiți sau încadrați în noile structuri.

Școlile vor fi finanțate direct din bugetul de stat

O schimbare importantă vizează și modul de finanțare. După transferul către ATE, instituțiile de învățământ vor fi finanțate direct din bugetul de stat, în baza costului standard per elev.

Ministerul anunță că bugetele școlilor și rapoartele privind utilizarea banilor vor fi publicate online. Investițiile urmează să fie prioritizate în funcție de starea clădirilor, siguranța elevilor, numărul de copii și condițiile de studiu.

Mai multă autonomie pentru școli

Potrivit MEC, reforma urmărește să simplifice administrarea instituțiilor de învățământ și să reducă sarcinile administrative pentru directori și profesori.

Pentru elevi și părinți, schimbările sunt prezentate drept o modalitate de îmbunătățire a accesului la educație de calitate. Pentru cadrele didactice și managerii școlari, noul model ar urma să ofere mai multă autonomie și sprijin în gestionarea instituțiilor.

Crearea Agențiilor Teritoriale pentru Educație face parte din reforma „Restart în educație”, prin care Ministerul Educației și Cercetării își propune să creeze un sistem unitar de administrare a învățământului general.