Discuții aprinse la Mălăiești, raionul Orhei, acolo unde zeci de săteni se opun planului de amalgamare, propus de autoritățile locale. Oamenii acuză primarul că le ignoră dorința de a se uni cu satele dezvoltate din vecinătate, printre care Brăviceni și Pelivan. De partea cealaltă, alesul local susține că-și dorește amalgamarea cu localități mai mici, pentru că doar așa satul va beneficia de investiții mai avantajoase.

„Noi vrem amalgamarea cu Brăviceni, Pelivan și Mitoc, pentru că avem aceeași așezare geografică. Toată lumea circulă spre Orhei, acolo mulți lucrează, copiii sunt la școală, spital.”

„Ca să mergem de la Mălăiești, la ultimul sat care este Sîrota, e o distanță de 20 km, e un zigzag pe care trebuie să-l facem, pe când noi avem posibilitatea să ne unim cu Ciocîlteni, care e alături, cu Braviceni, care la fel e alături”.

„Oamenii vor cu Orhei, pentru că suntem pe un traseu. Mereu am fost vecini cu Brăviceni, Ciocîlteni. Administrația n-a făcut nimic, n-a lucrat cu oamenii deloc și s-a ajuns unde s-a ajuns-la nimic.”

„Pentru realizarea unui proiect de canalizare sau ceva mai mare, la fel se va merge pe o axă dreaptă, copiii, dar și dezvoltarea localității la fel se merge spre direcția de centru. Nu am nimic împotriva comunelor Cucuruzeni, Crihana, Zorile, pentru că și acolo sunt oameni buni, dar e imposibil să faci un proiect de canalizare sau altceva peste dealuri și văi”.

Nemulțumiți că nu sunt auziți, zeci de locuitori ai satului Mălăiești au venit la ședința consiliului pentru a-și spune păsul. Discuțiile însă au devenit, la un moment dat, aprinse.

„Au fost strânse semnături, pentru a vota în acest sens, dar dl primar tergiversează și nu ține cont de alegerea locuitorilor.”

„La noi primăria a făcut practic pe ascuns. Eu, ca sătean, care lucrez în sat și sunt zilnic aici, am aflat la început de august că ne ducem în direcția care nu trebuie, peste deal.”

„Considerăm că se merge peste capete, se merge peste dorința și interesul satului ca să se amalgameze pe o axă pe care și-o dorește dl primar”.

Primarul din Mălăiești, ales pe listele fostului partid Renaștere, neagă acuzațiile că ar influența votul consilierilor, majoritatea cărora fac parte din aceeași formațiune politică.

Oleg RAILEAN, PRIMARUL SATULUI MĂLĂIEȘTI, ORHEI: „Eu nu am influențat niciun consilier, iar fiecare votează după propria opinie. Satele acestea sunt ca mărime ca și noi, iar celelalte sate sunt mari, cu populație mai mare. Toate investițiile care vor veni, vor rămâne acolo și nu vor ajunge aici”.

După ore de discuții, s-a decis amalgamarea satului Mălăiești atât cu localitățile dezvoltate, cât și cu cele mici. Anterior, autoritățile centrale au recomandat ca deciziile finale să reflecte dorințele sătenilor.