Disputa între Comrat și Chișinău privind organizarea alegerilor pentru Adunarea Populară a Găgăuziei continuă. După decizia Curții Consituționale de acum două săptâmâni partidul de guvernare își propune să introducă regulile pentru organizarea și desfășurarea scrutinului regional în Codul Electoral al țării. Asta îi nemulțumește pe reprezentanții autonomiei care cer să-și păstreze un rol decisiv în formarea organului electoral regional, iar regulile să fie consfințite în legea privind statutul special al Găgăuziei. Chișinăul insistă că scrutinul trebuie organizat după reguli comune pentru întreaga țară.

Autoritățile din Găgăuzia spun că au primit deja proiectul pregătit de Chișinău privind modificarea Codului electoral al Republicii Moldova. Măsurile au drept scop deblocarea situației privind desfășurarea alegerilor din regiune, dar reprezentanții autonomiei nu sunt de acord ca acestea să fie organizate după legea electorală generală a țării.

Valentin GAIDARJI, PREȘEDINTELE ADUNĂRII POPULARE: „Dacă mecanismul de formare a organului electoral regional va fi introdus doar în Codul Electoral, el va putea fi modificat de fiecare dată când se va schimba majoritatea parlamentară. Dar, autonomia nu poate să supravețuiască în condițiile în care regulile vor fi schimbate permanent. Garanțiile trebuie să fie stabile, de aceea ele trebuie să fie consfințite în legea de bază privind statutul special al Găgăuziei.”

Șeful Adunării Populare din Autonomie spune că proiectul pregătit de Chișinău prevede ca doar doi dintre cei 11 membri ai organului electoral regional să fie desemnați de autonomie, iar președintele acestuia să fie numit de Comisia Electorală Centrală.

Valentin GAIDARJI, PREȘEDINTELE ADUNĂRII POPULARE: „Cine vor fi acești oameni? Vor cunoaște limba găgăuză? Amintesc faptul că Codul electoral al Găgăuziei în vigoare conține această obligație. Curtea Constituțională nu a anulat asta. Vor înțelege particularitățile autonomiei? Vor avea experiență în organizarea alegerilor regionale? Fără răspunsuri la aceste întrebări nu e posibil să asiguri încrederea sucietății în alegeri.”

Așadar, după ce și-a exprimat dezacordul cu propunerile Parlamentului de la Chișinău, Comratul propune un compromis - autonomia să înainteze candidați, iar CEC doar să-i valideze. Acest mecanism ar fi mai echilibrat și trebuie introdus în legea privind statulul special al autonomiei găgăuze, spune șeful adunării Populare de acolo. Șeful Parlamentului de la Chișinău spune că alegerile trebuie organizate cât mai repede și în condiții identice cu cele din restul Republicii Moldova.

Igor GROSU, PREȘEDINTELE PRALAMENTULUI: „Alegerile trebuie să aibă loc. Să garantăm că ele sunt organizate bine, că Comisia Electorală Centrală poate monitoriza și asigura integritatea funcționarilor electorali. Ceea ce ei nu voiau. Spuneau pe ai noștri nu-i trimiteți CV-urile sau cum acolo, la ANI, la... ai noștri nu trebuie verificați. Dar de ce nu trebuie au voștri verificați? Toată țara sunt verificați, ai voștri nu trebuie verificați. Să nu există plafon la donații. Scuzați vă rog, aici ce e junglă? Donăm cu sacii? Trebuie să fie plafon! Să fie acurateția listelor electorale. Deci, sunt niște reguli care sunt general aplicabile pe tot teritoriul Republicii Moldova.”

Igor Gorsu susține că alegerile vor fi organizate în regiune indiferent de încercările de blocaj ale reprezentanților de acolo.

Igor GROSU, PREȘEDINTELE PRALAMENTULUI: „Calea asta e autoblocare și asta, din păcate, mă întărește în convingerea mea că ei ascultă instrucțiunile Moscovei. Și aici e cale spre blocaj. O să adoptăm decizia și o să aplicăm legea. Asta e tot.”

Blocajul privind alegerile din Găgăuzia durează de luni bune. Pe 9 iulie, Curtea Constituțională a anulat prevederile care permiteau Adunării Populare să constituie autoritatea electorală a autonomiei. Ulterior, Președinția a anunțat că Parlamentul trebuie să modifice de urgență Codul Electoral, astfel încât alegerile pentru Adunarea Populară, amânate încă din noiembrie anul trecut, să poată fi organizate în această toamnă. Anterior experții au atenționat că toate aceste încercări de blocare la nivel politic a încercărilor de organizare a scrutinului din regiune ar fi gestionate de Moscova pentru reprezentanții fugarului Șor din instituțiile de la Comrat.