Curtea de Apel Sud a redus pedeapsa aplicată fostului președinte al Adunării Populare a Găgăuziei, Dmitri Constantinov, de la 12 la 8 ani de închisoare. Decizia a fost luată după ce magistrații au admis parțial solicitările apărării.

Potrivit noii sentințe, Constantinov a fost condamnat la un an și șase luni de închisoare într-un penitenciar de tip semiînchis și la opt ani de închisoare într-un penitenciar de tip închis.

12 ani de închisoare

La 26 decembrie, fostul președinte al Adunării Populare, Dmitri Constantinov a fost condamnat la 12 ani de închisoare într-un dosar de abuz de putere și delapidare de peste 46 de milioane de lei. Deși instanța a dispus arestarea imediată, acesta nu a ajuns după gratii, deoarece nu a fost prezent la ședință și a fost dat în căutare.

Potrivit poliției, Constantinov care avea interdicția de a părăsi țara, nu a fost înregistrat la punctele de trecere a frontierei controlate de Chișinău. Telefonul lui Constantinov era deconectat. Acesta este a 4-a persoană condamnată în acest an, care a dispărut înainte de pronuțarea sentinței, după ex-deputații Irina Lozovan, Alexandr Nesterovschi și Marina Tauber. Toți fiind dați în căutare.

Dmitri Constantinov - dat în urmărire internațională de Interpol

Pe 20 iunie, fostul președinte al Adunării Populare din Autonomia Găgăuză, Dmitri Constantinov a fost dat în căutare prin Interpol după ce a fost condamnat la 12 ani de închisoare pentru fapte comise în perioada 2017-2020, când conducea o companie din Comrat.

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