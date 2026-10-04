Fostul premier rus Mihail Kasianov, astăzi un critic al Kremlinului, crede că președintele Vladimir Putin a înțeles că a greșit când a atacat Ucraina în 2022, dar că va persista pe acest drum și nu este gata să negocieze o încheiere a războiului.

Kasianov, care a părăsit Rusia în 2022 și trăiește în exil în Letonia, la Riga, a declarat într-un interviu acordat AFP la Paris că Vladimir Putin „a făcut o greșeală pe care nu se poate îndupleca să o recunoască”.

„A crezut rapoartele serviciilor sale de securitate cum că Ucraina era slabă”, a adăugat fostul premier, care a devenit un critic al Kremlinului după ce a fost demis de Putin.

El a spus că nu este convins că războiul se va încheia anul viitor, adăugând că Putin este încurajat de prețurile ridicate ale petrolului, rezultate din conflictul dintre SUA și Iran, și de dezacordurile dintre Statele Unite și Europa cu privire modul în care să abordeze cu Kremlinul în privința conflictului din Ucraina.

„Putin, desigur, își freacă mâinile de bucurie”, a afirmat Kasianov.

„El crede în mod clar că poate continua războiul fără să facă vreo concesie. Și este convins că el câștigă un război de uzură împotriva Ucrainei”, a continuat fostul prim-ministru rus.

Kasianov, pe care Moscova l-a încadrat ca „agent străin” în 2023, susține că a rămas în contact cu unii membri din elita rusă.

„Acolo domnește frica – mă refer la clasa conducătoare. Toată lumea vrea ca războiul să se termine. O majoritate covârșitoare vrea asta”, a declarat el, susținând că în timp ce „unii vor ca războiul să se încheie cu o victorie”, alții „vor să se încheie cu înfrângerea lui Putin” sau „pur și simplu să înceteze, indiferent de rezultat”.

„Cea mai mare greșeală a Occidentului și a europenilor este că le e prea frică de Putin”

După ce Putin a amenințat cu folosirea armelor nucleare pentru protejarea exclavei ruse Kaliningrad, Kasianov a declarat că Occidentul nu ar trebui să se lase intimidat de afirmațiile liderului rus.

„Cea mai mare greșeală a Occidentului și a europenilor este că le e prea frică de Putin. Nu este atât de puternic pe cât pare”, a declarat Kasianov în fața unei săli arhipline la Paris, unde organizația Russie-Libertes a făcut o conferință pentru rușii aflați în exil.

„Putin se teme de butonul nuclear mai mult decât mulți europeni”, a mai spus Kasianov, care a sugerat că președintele Rusiei vrea ca străinii să creadă că „este un psihopat”, când în realitate este pur și simplu un „cinic extrem de calculat”.

„Și ridică miza în joc”, a mai afirmat Kasianov, care consideră că, prin înmulțirea „atacurilor hibride”, Putin provoacă Occidentul să ia măsuri pe care le-ar putea apoi exploata.

„Ceea ce vrea Putin este respect. Vrea să forțeze întreaga Europă să i-l acorde”, a conchis fostul premier.