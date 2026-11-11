Doi bărbați de 38 și 39 de ani au fost condamnați la până la 10 ani de închisoare, după ce au fost implicați într-o schemă de introducere ilegală în Republica Moldova a medicamentelor Subutex. Comprimatele care conțin substanța psihotropă buprenorfină erau expediate din Franța ascunse printre haine și alte bunuri.

Potrivit Procuraturii Generale, în ianuarie-martie 2020, unul dintre bărbați, aflat în Franța, ar fi organizat expedierea în Moldova a unor colete cu comprimate Subutex, ascunse printre alte bunuri.

Medicamentele erau transportate prin intermediul unei firme de coletărie și urmau să ajungă la cel de-al doilea bărbat, responsabil de distribuirea lor.

În martie 2020, într-un colet au fost depistate 84 de comprimate Subutex, ascunse printre haine. Pachetul a fost transportat controlat din Chișinău spre Bălți, unde al doilea bărbat a fost reținut în momentul în care a venit să-l ridice.

Expertiza a confirmat că pastilele conțineau 0,672 grame de buprenorfină.

Unul dintre bărbați susținea că medicamentele erau pentru consum propriu

Bărbații nu și-au recunoscut vina. Unul dintre ei a susținut că medicamentele erau destinate consumului propriu, în timp ce celălalt a negat implicarea în activitatea infracțională.

Ce pedepse au primit cei doi bărbați

Unul dintre bărbați a fost condamnat la 8 ani de închisoare pentru circulația ilegală a substanțelor psihotrope în scop de înstrăinare.

Cel de-al doilea a primit 10 ani de închisoare pentru aceeași infracțiune, precum și pentru contrabandă cu substanțe psihotrope.