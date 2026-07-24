Doi foști angajați ai Inspectoratului Fiscal Principal de Stat au fost condamnați pentru trafic de influență, după ce ar fi pretins și primit bani de la un fost șef al Inspectoratului Fiscal de Stat Căușeni, promițându-i că pot interveni pe lângă judecători ai Curții Supreme de Justiție pentru a influența rezultatul unui dosar privind concedierea acestuia. Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, le-a aplicat câte o amendă de 125 de mii de lei și le-a interzis să ocupe funcții publice timp de trei ani. Totodată, instanța a dispus ca cei doi să achite, în solidar, suma de 22 de mii de lei – bani obținuți în urma comiterii infracțiunii.

Potrivit Centrului Național Anticorupție, faptele ar fi avut loc în perioada verii-toamnei anului 2016. Unul dintre ei era inspector principal în cadrul Direcției securitate internă și anticorupție a IFPS, iar celălalt ocupa funcția de șef-adjunct al Direcției asistență juridică.

Anchetatorii susțin că aceștia ar fi cerut bani de la un fost șef al Inspectoratului Fiscal de Stat Căușeni, care contesta în instanță decizia de concediere.

Cei doi ar fi pretins că au influență asupra unor judecători ai Curții Supreme de Justiție și că, în schimbul banilor, ar putea determina respingerea recursului depus de IFPS. Astfel, urma să fie menținută o hotărâre a Curții de Apel Chișinău favorabilă fostului șef al fiscului de la Căușeni, prin care acesta ar fi fost restabilit în funcție și urma să primească salariul pentru perioada în care nu a lucrat.

Potrivit procurorilor, foștii angajați ar fi primit inițial 10 mii de lei, iar ulterior ar fi solicitat încă 75 de mii de lei, dintre care ar fi primit doar 12 mii de lei.

Sentința poate fi contestată cu apel la Curtea de Apel Centru în termen de 15 zile.