Un adolescent de 16 ani și un tânăr de 20 de ani sunt cercetați penal după ce ar fi pătruns în mai multe automobile din sectorul Rîșcani al municipiului Chișinău și ar fi furat bunurile lăsate în interior. Suspecții ar fi acționat pe timp de noapte, deteriorând geamurile mașinilor pentru a ajunge la obiectele din habitaclu.

Potrivit Poliției, cei doi au fost depistați și identificați de un echipaj al Batalionului de Patrulare și Reacționare Operativă (BPRO).

Conform informațiilor preliminare, suspecții ar fi ales mai multe autoturisme parcate în sectorul Rîșcani, pe care le-ar fi vandalizat, după care ar fi sustras bunurile personale găsite în interior.

Ancheta este în desfășurare

Cazul este investigat de polițiștii Inspectoratului de Poliție Rîșcani, care urmează să stabilească numărul exact al automobilelor afectate, valoarea prejudiciului și toate circumstanțele în care au fost comise faptele.

Organele de drept continuă acțiunile de documentare, iar cei doi suspecți sunt cercetați penal.

Recomandările Poliției pentru șoferi

Poliția le recomandă conducătorilor auto să nu lase în mașini, la vedere, telefoane, genți, documente sau alte obiecte de valoare, deoarece acestea pot atrage atenția hoților.

Totodată, organele de drept îi îndeamnă pe proprietarii de automobile să parcheze în locuri iluminate și, în cazul în care observă tentative de spargere, să apeleze imediat serviciul de urgență 112.