Doi tineri, de 18 și 20 de ani, au fost reținuți de ofițerii antidrog, fiind suspectați că vindeau droguri în capitală prin intermediul aplicației Telegram. Aceștia ar fi activat în calitate de curieri și depozitari pentru un magazin online de substanțe narcotice. În urma perchezițiilor, organele de drept au ridicat aproximativ 500 de grame de droguri sintetice, iar alte cantități au fost găsite în cinci ascunzișuri.

Potrivit Poliției, activitatea celor doi a fost documentată timp de aproximativ o lună. În această perioadă, anchetatorii au stabilit că tinerii ar fi închiriat un apartament în capitală, pe care îl foloseau pentru depozitarea, porționarea și ambalarea drogurilor.

Aceștia ar fi preluat cantități angro de substanțe narcotice din diferite ascunzișuri, pe care le transportau în apartament, unde le împărțeau în doze mai mici. Ulterior, pachețelele erau plasate în alte locuri ascunse, de unde urmau să fie preluate de consumatori.

Droguri de peste 250.000 de lei, scoase din circuitul ilegal

La 9 noiembrie, cei doi au fost reținuți în timp ce se deplasau pentru a plasa o nouă partidă de droguri într-un ascunziș.

În urma perchezițiilor corporale și a verificărilor efectuate în apartamentul închiriat de aceștia, polițiștii au ridicat aproximativ 500 de grame de droguri sintetice de tip PVP (sare), pachețele de tip zip-lock destinate ambalării substanțelor narcotice, un cântar electronic de înaltă precizie și două telefoane mobile care ar fi fost utilizate în activitatea infracțională.

Totodată, organele de drept au identificat și ridicat droguri din alte cinci ascunzișuri, în care acestea ar fi fost plasate anterior de suspecți.

Valoarea substanțelor narcotice scoase din circuitul ilegal este estimată la peste 250.000 de lei pe piața neagră.

Riscă până la 17 ani de închisoare

Cei doi tineri au fost reținuți pentru 72 de ore. Procurorii urmează să înainteze instanței un demers privind aplicarea arestului preventiv pentru 30 de zile.

Dacă vinovăția lor va fi demonstrată în instanță, aceștia riscă între 15 și 17 ani de închisoare.

Potrivit legii, persoanele vizate beneficiază de prezumția nevinovăției până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive.