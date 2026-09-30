Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, răspunde acuzațiilor potrivit cărora Energocom ar fi cumpărat gaze prea târziu, ar avea cheltuieli și salarii exagerate, iar creditul BERD destinat achizițiilor de energie ar fi fost folosit pentru cumpărarea valorilor mobiliare de stat. Într-o postare pe Facebook, ministrul a respins aceste acuzații și a explicat cum au fost făcute achizițiile de gaze, ce s-a întâmplat cu banii BERD și de ce Energocom își schimbă sediul.

„Înțeleg nemulțumirea oamenilor. Un tarif de peste 26 de lei pentru un metru cub de gaze este greu pentru orice familie și nu voi încerca să conving pe nimeni că nu este așa. Dar una este să ceri explicații și alta este să folosești factura oamenilor pentru a răspândi minciuni. Gazul nu s-a scumpit pentru că Energocom are un sediu”, a declarat oficialul.

Junghietu susține că peste 70% din tariful final la gaze reprezintă costul gazelor procurate de pe piața internațională, iar prețurile europene au crescut cu peste 40% în ultimele luni. Ministrul afirmă că Energocom a făcut achizițiile în baza unei strategii aprobate și prin proceduri competitive.

Referitor la acuzațiile că împrumutul BERD ar fi fost folosit pentru procurarea valorilor mobiliare de stat, Junghietu spune că banii au avut destinație strictă pentru achiziția de gaze și energie. Potrivit ministrului, valorile mobiliare au fost cumpărate anterior din lichiditățile proprii ale companiei.

Energocom își schimbă sediul

Ministrul a anunțat că Consiliul de administrație al Energocom a decis rezilierea contractului de chirie și mutarea sediului companiei. Decizia vine după criticile privind costurile sediului.

Junghietu afirmă că administrația Energocom reprezintă aproximativ 54 de bani din factura finală.

Ce spune despre Moldovagaz și linia Vulcănești–Chișinău

În privința Moldovagaz, ministrul spune că furnizarea gazelor către consumatori a fost transferată către compania de stat și că se pregătește comasarea celor 12 întreprinderi teritoriale de distribuție.

Cât despre linia Vulcănești–Chișinău, Junghietu recunoaște întârzierile și spune că infrastructura este construită și energizată până la Stația Chișinău, însă punerea integrală în exploatare este blocată de un echipament defect, trimis pentru reparații în Spania. Obiectivul anunțat este ca linia să fie exploatată comercial până la sfârșitul lunii octombrie.

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Ministrul a respins și informațiile potrivit cărora Președinția i-ar pregăti demisia, calificându-le drept zvonuri ale opoziției.

Gazul și căldura se scumpesc din octombrie

Gazul și căldura se scumpesc din 1 octombrie. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a aprobat astăzi noile tarife pentru gazele naturale și energia termică. Astfel, gazul se scumpește cu aproape 6 lei, iar căldura cu aproape 1.300 de lei în capitală și cu aproape 1.200 de lei la Bălți.

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