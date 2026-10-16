Două arme și 73 de cartușe, deținute ilegal, au fost ridicate de poli'ie în urma unor percheziții efectuate la domiciliul unui bărbat de 67 de ani din satul Olănești, raionul Ștefan Vodă. Munițiile și armele erau ascunse sub o saltea, în dormitorul unei anexe a locuinței.

În urma verificărilor, oamenii legii au depistat o armă cu țeavă ghintuită, o armă de vânătoare și 73 de cartușe. Toate bunurile au fost ridicate, fiind suspectate că erau păstrate ilegal.

Armele și munițiile, trimise la expertiză

Obiectele ridicate au fost sigilate și urmează să fie transmise specialiștilor Centrului tehnico-criminalistic și expertize judiciare, pentru efectuarea expertizelor de specialitate.

Poliția continuă cercetările.

Arme/ Poliția