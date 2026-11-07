Două obiecte de tip aerostat au traversat neautorizat spațiul aerian al Republicii Moldova în această dimineață. Unul a fost detectat în raionul Drochia, iar cel de-al doilea a intrat din direcția Ucrainei, în raionul Soroca. Contactați de PRO TV, responsabilii de la Ministerul Apărării au precizat că obiectele detectate sunt baloane cu aer. Autoritățile nu au oferit, deocamdată, alte detalii despre proveniența sau scopul acestora.

Potrivit Ministerului Apărării, primul caz a fost înregistrat la ora 09:15, când un aerostat a survolat spațiul aerian în regiunea localității Moșeni, raionul Drochia. Acesta a părăsit teritoriul țării la ora 09:22, în apropiere de Elizavetovca.

Al doilea obiect a fost detectat la ora 10:35, când a traversat frontiera de stat din direcția localității Vinița, Ucraina, spre satul Trifăuți, raionul Soroca. Un minut mai târziu, la ora 10:36, acesta a părăsit spațiul aerian al Republicii Moldova în apropiere de localitatea Ruslanovca.

Centrul Operații Aeriene continuă să monitorizeze spațiul aerian, în coordonare cu autoritățile competente și partenerii.