Două cazuri de rabie au fost confirmate în raionul Ialoveni, la câini din localitățile Bardar și Dănceni. Informația a fost făcută publică de Consiliul raional Ialoveni, după ce Centrul de Sănătate Publică Chișinău a notificat confirmarea cazurilor la 19 august.

Potrivit autorităților din Ialoveni, în urma contactului cu câinele infectat din Bardar au fost identificate două persoane, un adult și un copil. La Dănceni, alte două persoane adulte au intrat în contact cu un câine fără stăpân infectat.

Cele patru persoane urmează să fie evaluate medical la Spitalul Raional Ialoveni, pentru stabilirea riscului de expunere și a măsurilor necesare de profilaxie postexpunere. În funcție de indicațiile medicilor, acestea ar putea primi tratament antirabic, inclusiv vaccinarea.

Îndemn către populație

Autoritățile îndeamnă populația să evite contactul cu animalele fără stăpân, sălbatice sau necunoscute, mai ales dacă acestea manifestă un comportament agresiv, neobișnuit sau dezorientat.

În cazul unei mușcături, zgârieturi sau al unui alt contact suspect cu un animal, zona afectată trebuie spălată imediat cu multă apă și săpun, iar persoana trebuie să se adreseze de urgență unui medic. Autoritățile recomandă, de asemenea, vaccinarea periodică a câinilor și pisicilor și solicită sesizarea serviciilor competente atunci când sunt observate animale cu un comportament suspect.

Ce este rabia

Rabia este o boală infecțioasă gravă, care, după apariția simptomelor clinice, este aproape întotdeauna fatală. Profilaxia administrată prompt după expunere poate însă preveni dezvoltarea bolii.