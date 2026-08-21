Gazele naturale se scumpesc din septembrie. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a aprobat, în ședința de astăzi, noile tarife pentru consumatorii casnici. Astfel, un metru cub de gaz va costa 20 de lei și 30 de bani, cu TVA inclus, cu 5 lei și 88 de bani mai mult decât în prezent. Majorarea este de aproape 41%.

Decizia ANRE vine după examinarea solicitării privind ajustarea tarifelor la gazele naturale. Noile prețuri urmează să intre în vigoare din 1 septembrie.

Tarifele solicitate de Energocom

Energocom a cerut însă un tarif și mai mare, de 20 de lei și 93 de bani pentru un metru cub, invocând creșterea costurilor de achiziție a gazelor naturale.

Experții au cerut amânarea ajustării tarifului

Anterior, experții au cerut amânarea ajustării tarifului la gazele naturale până la începutul lunii septembrie și suspendarea TVA, pentru a reduce impactul asupra consumatorilor. ANRE, respinge însă amânarea și avertizează că aceasta ar duce la acumularea unor noi datorii, care ulterior ar trebui recuperate prin tariful plătit de consumatori.