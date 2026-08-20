Un grav accident a avut loc în această seară în sectorul Botanica. Un copil de 3 ani a murit după ce a fost lovit de o mașină în timp ce se deplasa pe trotinetă.

Potrivit poliției, un Mercedes, condus de o femeie de 41 de ani, s-a ciocnit cu o trotinetă pe care se afla un copil de 3 ani.

Micuțul a murit la spital

În urma impactului, băiatul a suferit leziuni corporale și a fost transportat la spital pentru acordarea îngrijirilor medicale, unde a decedat la scurt timp.

Conducătoarea auto a fost testată alcoolscopic, rezultatul fiind negativ.

Pe cazul dat a fost pornită o cauză penală pentru stabilirea cauzelor exacte ale producerii accidentului.