Serviciul de Informații și Securitate și Agenția Informații Militare au publicat imagini cu depozitul de muniții de la Cobasna, unul dintre principalele obiective militare din regiunea transnistreană. Fotografiile oferă o imagine de ansamblu asupra complexului și surprind zona depozitelor, orășelul militar, precum și alte elemente ale infrastructurii de pe teritoriul acestuia.

Potrivit SIS, munițiile de la Cobasna sunt stocate în 42 de depozite separate, iar particularitățile infrastructurii, măsurile de protecție și configurația terenului fac improbabilă detonarea simultană a întregului stoc.

Depozitele sunt dispersate pe o suprafață de peste 1 km2, la distanță de aproximativ 80- 200 de metri una față de alta. Această dispersare, împreună cu separarea pe compartimentea infrastructurii și protecția oferită de relieful natural al zonii, reduce semnificativ posibilitatea producerei unui detonări simultane a întregului depozit.

Alexandru Musteață a precizat că în urma unui incident major, nu este vorba despre o singură explozie regională, dar ar fi un fenomen de detonare succesivă incendii și explozii localizate, pe măsură ce focul s-ar propaga în anumite zone ale complexului.

În imaginea de mai jos este reprezentată compoziția generală a complexului militar de la Cobasna.

complexul Cobasna/ sis.md

Mai jos, se arată detaliile structurale ale depozitului de muniție de la Cobasna. În imagini sunt reprezentate depozit subteran, depozit semiîngropat, încăperile auxialiare, orășelul militar, zona pentru antrenamente și depozitul de la suprafață.

depozite/ sis.md

Aici, este reprezentată analiza GEOINT a depozitului de la Cobasna ce presupun date obținute prin satelit.

Analiza GEOINT a depozitului de la Cobasna / sis.md

Raportul „Cobasna: Separarea unui Mit de Realitate”, prezentat de SIS și Ministerul Apărării

Astăzi, șeful SIS și reprezentanții Ministerului Apărării au prezentat concluziile făcute în urma raportului privind depozitul de muniții de la Cobasna.

Reieșind din acesta, în prezent, în depozitul de la Cobasna se află 14.000 de tone de muniții. Din cele aproximativ 14.000 de tone existente, în jur de 2.800 de tone reprezintă încărcătură explozivă propriu-zisă.

Citeste si : La Cobasna se află 14 mii de tone de muniții, dintre care 2.800 de tone sunt explozibil propriu-zis. Datele prezentate de SIS - VIDEO

SIS: riscul asociat depozitul de la Cobasna trebuie tratat cu maximă seriozitate

Alexandru Musteață a precizat că riscul asociat depozitul de la Cobasna trebuie tratat cu maximă seriozitate, însă trebuie evaluat pe baza criteriilor și caracteristicilor tehnice reale ale stocurilor și ale infrastructurii, nu prin scenarii care presupun detonarea instantanee și simultană a întregii cantități de muniții.

În plus, șeful SIS a făcut o precziare refritor la o afirmație care circulă în spațiul public și anume că că o explozie la Cobasna ar putea avea o forță a unei bombe nucleare comparabilă cu Hiroshima, și vine cu explicații.

Depozitul din Cobasna a fost construit in 1940. Cea mai mare parte a muniției a fost adusă acolo după retragerea trupelor sovietice din fosta Republica Democrata Germana, Cehoslovacia și alte țări europene.