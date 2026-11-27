Două cazuri de survolare neautorizată a spațiului aerian al Republicii Moldova au fost înregistrate în perioada 21–27 noiembrie. Este vorba despre aparate de zbor fără pilot, care au traversat teritoriul țării în două zone diferite, inclusiv în regiunea transnistreană.

Potrivit Ministerului Apărării, primul incident a fost înregistrat pe 21 noiembrie, în zona localităților Purcari, din raionul Ștefan Vodă, și Pervomaisc, din raionul Căușeni. Cel de-al doilea caz a fost semnalat pe 23 noiembrie, în apropierea localității Nezavertailovka, din regiunea transnistreană.

Informațiile au fost înregistrate de Centrul Operații Aeriene al Armatei Naționale, în contextul atacurilor continue ale Federației Ruse asupra Ucrainei, care mențin riscurile de securitate pentru statele din regiune, inclusiv Republica Moldova.

86 de incidente de la începutul anului

De la începutul lunii noiembrie, autoritățile au raportat 19 incidente de încălcare a spațiului aerian național. În total, de la începutul anului 2026, au fost consemnate 86 de astfel de cazuri.

Din 2022 și până în prezent, numărul incidentelor a ajuns la 123.

Avertisment pentru cetățeni

Ministerul Apărării îndeamnă oamenii să manifeste prudență în cazul în care observă drone sau fragmente ale acestora. Cetățenii sunt avertizați să nu se apropie de aparatele de zbor și să nu le atingă.

Orice astfel de incident trebuie anunțat imediat autorităților, prin apelarea Serviciului 112.