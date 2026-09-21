Două survolări neautorizate ale spațiului aerian al Republicii Moldova au fost înregistrate astăzi, 21 septembrie, în contextul atacurilor masive lansate de Federația Rusă asupra Ucrainei. Ministerul Afacerilor Externe condamnă ferm incidentele și le califică drept o încălcare gravă a suveranității țării.

Potrivit MAE, primul survol a fost înregistrat în nordul Republicii Moldova, inclusiv în raioanele Dondușeni și Briceni.

Un al doilea caz a fost raportat în sud-estul țării, în zona localității Palanca, raionul Ștefan Vodă.

MAE: „Aceste încălcări sunt inacceptabile”

Ministerul Afacerilor Externe susține că încălcările repetate ale spațiului aerian național reprezintă un risc direct pentru securitatea cetățenilor.

„Aceste încălcări repetate ale spațiului aerian național sunt inacceptabile și reprezintă o încălcare gravă a suveranității Republicii Moldova, generând riscuri directe pentru securitatea cetățenilor noștri”, se arată în mesajul MAE.

Autoritățile de la Chișinău condamnă, totodată, războiul declanșat de Federația Rusă împotriva Ucrainei și efectele acestuia asupra securității și stabilității din regiune.

Noile incidente au loc în contextul intensificării atacurilor rusești asupra Ucrainei și al numeroaselor încălcări ale spațiului aerian al Republicii Moldova înregistrate în ultimii ani.