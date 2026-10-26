Dragostin Păduraru, fiul fostului ministru al Justiției Ion Păduraru, a fost eliberat din arestul preventiv și nu se mai află în penitenciar. Procuratura Generală a confirmat informația pentru PRO TV și a precizat că procurorii au contestat decizia vineri, 23 octombrie.

Pe 12 octombrie, Curtea de Apel a admis recursul procurorilor și a dispus transferarea lui Păduraru din arest la domiciliu în arest preventiv. Avocatul acestuia a solicitat atunci eliberarea sub control judiciar, însă magistrații i-au respins cererea. Dragostin Păduraru a refuzat să comenteze acuzațiile.

Acesta se afla în arest la domiciliu din 28 septembrie, după ce fusese reținut cu trei zile mai devreme, alături de alți doi bărbați, într-un dosar privind comercializarea drogurilor.

Reținut în septembrie într-un dosar de trafic de cocaină

Potrivit poliției, suspecții ar fi pus la cale o schemă de vânzare a cocainei în Chișinău. În urma perchezițiilor, au fost ridicate mai multe pliculețe cu substanțe narcotice. Procurorii au cerut plasarea tuturor celor trei bărbați în arest preventiv, însă prima instanță a dispus această măsură doar în cazul unuia dintre ei, ceilalți doi fiind plasați în arest la domiciliu.

Dacă vor fi găsiți vinovați, suspecții ar putea sta până la 15 ani de închisoare.

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