Trenul care prezintă drama Ucrainei din timpul războiului a ajuns la Bălți. Transformat într-o galerie de artă mobilă, trenul a făcut ultima oprire în Republica Moldova. La bord sunt fotografii realizate de un fotograf și filantrop american, care a documentat viața din Ucraina după începutul războiului.

Olga RANDOHO, ADMINISTRATORUL TRENULUI EXPOZIȚIONAL: „Toate fotografiile au fost realizate personal de Howard Buffett. El a călătorit prin Ucraina timp de 200 de zile, dintre care 63 de zile le-a petrecut de-a lungul liniei frontului, unde a realizat aceste fotografii.”

În fotografiile sale, Howard Buffett nu surprinde doar războiul. Sunt oameni care încearcă să-și continue viața, orașe lovite de atacuri, copii răniți și chipuri care vorbesc, uneori fără niciun cuvânt, despre durerea prin care trece Ucraina.

Olga RANDOHO, ADMINISTRATORUL TRENULUI EXPOZIȚIONAL: „Aceasta este Olexsandra Paskal. Avea 9 ani când, în timpul unui atac cu rachete în localitatea Zatoka, din regiunea Odesa, a fost lovită de un obuz.”

Peste două mii de oameni au vizitat deja expoziția, în cele trei orașe din Republica Moldova, în care trenul a oprit.

„Doamne ferește de așa ceva! Să nu fie și la noi, să nu vedem asta.”

Mesajul proiectului este unul despre curaj, demnitate și solidaritate, spun autoritățile.

Marian-Alexandru TRIFU, GERANT INTERIMAR AL CONSULATULUI GENERAL AL ROMÂNIEI LA BĂLȚI: „Această expoziție reprezintă un bun prilej pentru a putea observa consecințele dramatice provocate de război.”

Andrei SHEVYRIN, VICECONSULUL UCRAINEI LA BĂLȚI: „Mai devreme sau mai târziu, va ajunge la conducerea țării agresoare mesajul că acest război trebuie să se încheie, pentru că este pur și simplu îngrozitor. Nu poate fi lăsat să continue.”

Trenul care poartă memoria războiului își încheie astfel călătoria prin Republica Moldova. De la începutul proiectului, expoziția a fost văzută de peste 50 de mii de oameni.