Un tânăr de 22 de ani din Chișinău a fost reținut pentru 72 de ore, fiind suspectat că vindea droguri prin Telegram. La domiciliul acestuia au fost depistate substanțe interzise de peste un milion de lei, dar și ascunzișuri în care erau plasate pachețele pentru distribuire.

Potrivit poliției, tânărul face parte dintr-o grupare infracțională organizată și se ocupa de vânzarea drogurilor.

La domiciliul acestuia au fost găsite substanțe care ar fi de tip hașiș și cocaină, cântare electronice și obiecte folosite la ambalarea drogurilor.

Totodată, au fost indetificate mai multe ascunzișuri cu pachețele ce conțineau substanțe similare mefedronei.

Dacă va fi găsit vinovat, tânărul poate primi o pedeapsă cu închisoarea de la 7 la 15 ani.