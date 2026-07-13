Drona de tip Gheran-2 care s-a prăbușit în noaptea trecută în localitatea Copanca, raionul Căușeni, este de proveniență rusească și deține o încărcătură explozivă de 40 kg, cu schije, anunță ministerul Apărării. Aceasta cântărește 248,2 kg.

Potrivit ministerului Apărării, specialiștii din Batalionul Geniu ''Codru" al Armatei Naționale, care au efectuat cercetarea și analiza particularităților tehnice ale dronei, au constatat că aparatul de zbor fără pilot reprezintă o dronă de tip Gheran-2 de proveniență rusească.

În rezultatul exploziei cauzate de impactul cu solul și inflamării combustibilului din rezervor, avea aripile și partea posterioară arse.

Cu toate acestea, partea de luptă era conectată la sistem, ceea ce nu a declanșat explozia.

Aceasta urmează a fi detonată de către geniștii militari în condiții de maximă siguranță.

O dronă a explodat la Căușeni și a provocat un incendiu

Potrivit poliției, incidentul s-a produs în jurul orei 01:03. Polițiștii a fost alertați prin Serviciul 112, după ce a fost semnalată prăbușirea unui aparat de zbor de mici dimensiuni, asemănător unei drone.

Moldova s-a confruntat în repetate rânduri cu încălcări ale spațiului aerian

De la începutul războiului declanșat de Rusia în Ucraina, Republica Moldova s-a confruntat în repetate rânduri cu încălcări ale spațiului său aerian. Zeci de drone și rachete au survolat ilegal teritoriul țării, iar în mai multe cazuri fragmente sau aparate de zbor au fost găsite pe teritoriul nostru.

Cel mai recent caz a avut loc pe 8 iunie, la Orhei. O dronă a explodat în apropierea satului Lopatna.

Dronă de tip Shahed, observată pe cerul Republicii Moldova

Ultima oară când o dronă a survolat ilegal spațiul aerian al Republicii Moldova a fost pe 13 mai. Drona de tip Shahed a fost surprinsă de localnici și de radarele de supraveghere din dotarea Armatei Naționale. Aparatul de zbor fără pilot a fost identificat inițial la Bălți, apoi acesta s-a deplasat prin câteva localități din raionul Hâncești, Cahul și a dispărut de pe rada în zona Giurgiulești. În tot acest timp, spațiul aerian din nordul și centrul țării a fost temporar închis.

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Pe 17 martie, o dronă a fost găsită pe un câmp din satul Tudora, la aproximativ 500 de metri de frontiera cu Ucraina. În urma cercetărilor, geniștii Armatei Naționale și specialiștii Inspectoratului General al Poliției au stabilit că aparatul era de tip Gheran-2 și conținea încărcătură explozivă, care prezenta pericol pentru populație. Ulterior, drona a fost distrusă prin detonare controlată.

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Unul dintre cele mai grave incidente s-a produs în februarie 2025, când două drone au căzut și au explodat pe câmpuri din raioanele Taraclia și Ceadîr-Lunga, după un atac rusesc asupra regiunii Odesa. Atunci, autoritățile au izolat zonele afectate și au efectuat cercetări pentru stabilirea originii aparatelor de zbor.

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