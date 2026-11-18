Aparatul de zbor depistat într-o pădure din apropierea satului Naslavcea, raionul Ocnița, este de tip „Gerbera 2”. Concluzia a fost stabilită de specialiștii Secției tehnico-explozive a Poliției, după examinarea fragmentelor găsite la locul incidentului.

Potrivit poliției, în urma cercetărilor a fost identificat locul în care aparatul de zbor s-a prăbușit și a explodat.

Impactul s-a produs la sol, în apropierea unui copac, iar fragmentele dronei au fost împrăștiate pe o rază de aproximativ 25 de metri.

dronă/ Facebook.com/Poliția RM

Motorul aparatului de zbor, depistat la 10 kilometri distanță

Totodată, motorul aparatului de zbor a fost depistat la o distanță de aproximativ 10 metri de craterul format în urma exploziei.

Specialiștii continuă examinarea fragmentelor pentru a stabili toate detaliile în care s-a produs incidentul.

dronă/ facebook.com/Poliția RM

dronă/ Facebook.com/Poliția RM

Șapte drone au survolat spațiul aerian al Republicii Moldova

Șapte drone au fost interceptate de ministerul Apărării intrând ilegal în spațiul național aerian, la 17 noimebrie.

Una dintre ele a zburat, la mică altitudine, inclusiv peste capitala Chișinău, ceea ce a provocat un val de panică. Speriați, dar și indignați, unii oameni au filmat cum aparatul de zbor le-a trecut deasupra capului. Cinci dintre drone au căzut, a anunțat ministerul Apărării spre seară. Explozii au fost în municipiul Chișinău, în raionul Florești, în raionul Orhei și raionul Soroca. A șasea a explodat în raionul Ocnița, iar cealaltă a dispărut de pe radare.

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