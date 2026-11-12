Drona depistată în extravilanul satului Antonești, raionul Ștefan Vodă, este de model „Geran-2”, cu propulsie turbo-reactivă. Cel puțin asta au stabilit preliminar experții Secției tehnico-explozive a Poliției, care au examinat aparatul de zbor.

Potrivit organelor de drept, drona a lovit un pilon de beton la o înălțime de aproximativ 1,5 metri deasupra solului. În urma impactului, explozia s-a extins pe o rază de circa 25 de metri.

Alte substanțe sau dispozitive explozive nu au fost depistate la fața locului.

Investigațiile continuă.

Un aparat de zbor, depistat la Antonești

Un aparat de zbor a fost depistat într-o plantație de viță-de-vie de la marginea satului Antonești, raionul Ștefan Vodă. Poliția a fost alertată de un cetățean, care a semnalat prezența acestuia.

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Ieri, două rachete au traversat spațiul aerian al Republicii Moldova

Ieri dimineață, două rachete de tip Banderol au traversat spațiul aerian al Republicii Moldova, venind din direcția regiunii Odesa. Potrivit autorităților, primul incident a fost înregistrat în raionul Ștefan Vodă, iar al doilea – în regiunea transnistreană. Ambele rachete au traversat teritoriul țării în doar câteva minute. Ministerul de Externe condamnă aceste incidente, dar nu spune dacă îl va concova sau nu pe ambasadorul agreat al Rusiei.

Nu este prima dată când o rachetă de tip Banderol pătrunde în spațiul aerian al Republicii Moldova, un incident similar fiind raportat pe 17 august 2026. Banderol combină caracteristicile unei rachete de croazieră cu cele ale unei drone de atac, poate atinge viteze de peste 500 de kilometri pe oră și are o rază de acțiune de până la 500 de kilometri. Deși este mai ieftină decât o rachetă de croazieră obișnuită, interceptarea sa poate necesita sisteme complexe de apărare antiaeriană.

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