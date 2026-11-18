Aparatul de zbor depistat în apropierea localității Cuhureștii de Sus, raionul Florești, este de model „Gerbera-2”. În urma cercetărilor efectuate de specialiștii Inspectoratului General al Poliției, s-a stabilit că drona a explodat la o înălțime de aproximativ cinci metri deasupra solului.

Potrivit Poliției, suflul exploziei a împrăștiat fragmentele aparatului pe o rază de aproximativ 40 de metri.

La fața locului au fost descoperite mai multe componente ale dronei, inclusiv motorul cu ardere internă. Acestea au fost examinate de specialiștii Centrului tehnico-criminalistic și expertize judiciare al IGP.

Poliția continuă cercetările

Organele de drept precizează că, la această oră, nu există niciun pericol pentru populație.

Specialiștii continuă cercetările la fața locului pentru a stabili toate circumstanțele în care aparatul de zbor a ajuns pe teritoriul Republicii Moldova și a explodat.

Dronă/ Poliția

Dronă/ Poliția

Dronă/ Poliția

Dronă/ Poliția

Dronă/ Poliția

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Șapte drone au pătruns ilegal în spațiul aerian al Republicii Moldova

Ieri, șapte drone au pătruns ilegal în spațiul aerian al Republicii Moldova. Una dintre acestea a survolat la joasă altitudine inclusiv municipiul Chișinău, provocând panică în rândul locuitorilor. Mai multe persoane au filmat aparatul de zbor în timp ce trecea deasupra capitalei.

Potrivit informațiilor prezentate de Ministerul Apărării, cinci dintre drone au căzut, fiind raportate explozii în municipiul Chișinău și în raioanele Florești, Orhei și Soroca. O altă dronă a explodat în raionul Ocnița, iar cea de-a șaptea a dispărut de pe radare.

Harta incidentelor cu drone din țară

Harta de mai jos prezintă localitățile din Republica Moldova unde au fost semnalate incidente cu drone, inclusiv zonele în care aparatele de zbor au explodat sau au fost depistate fragmente ale acestora, precum și raionul Leova, unde o dronă a dispărut de pe sistemele de monitorizare.

Harta/ PRO TV

Recomandările poliției

Poliția îndeamnă cetățenii să nu atingă și să nu se apropie de obiecte sau fragmente suspecte. În cazul depistării unor asemenea obiecte, oamenii sunt rugați să anunțe imediat autoritățile, apelând numărul unic de urgență 112.