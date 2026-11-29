Drumarii au intervenit pe parcursul nopții în mai multe raioane ale țării pentru a preveni formarea poleiului pe drumurile naționale. În teren au fost mobilizate 24 de utilaje speciale și 21 de muncitori rutieri, care au monitorizat traseele și au împrăștiat sare tehnică în sectoarele unde a fost necesar.

Potrivit Administrației Naționale a Drumurilor, intervențiile au avut loc în raioanele Florești, Soroca, Bălți, Orhei, Rezina, Strășeni, Hîncești, Ialoveni, Nisporeni, Căinari și Cahul.

La această oră, circulația rutieră se desfășoară în condiții de siguranță pe drumurile naționale din nordul, centrul și sudul țării.

Pentru informații despre starea drumurilor sau pentru a semnala eventuale probleme, cetățenii pot apela non-stop Serviciul Operativ al AND, la numerele de telefon 078 337 744 și 060 477 117, inclusiv prin Viber și WhatsApp.

Autoritățile municipale și poliția atenționează șoferii să fie prudenți la drum

Autoritățile municipale îndeamnă locuitorii să manifeste prudență în trafic și în spațiile publice, în contextul condițiilor meteo de iarnă. Șoferii sunt avertizați să adapteze viteza la starea drumurilor, să păstreze distanța între mașini și să evite parcările neregulamentare, pentru a nu bloca accesul utilajelor speciale.

Meteorologii prognozează temperaturi scăzute în weekend

În cursul nopții, în nord se așteaptă -6 grad, ziua termometrele vor indica -2 grade, iar în capitală se așteaptă -3 grade noaptea, iar ziua se așteaptă 2 grade.