Drumarii se pregătesc pentru sezonul rece, iar pentru a-și eficientiza resursele și-au creat o aplicație, pe care încă o testează. Datorită ei, speră să gestioneze, într-un timp de patru ori mai mic, situații rutiere, cum ar fi drumurile blocate, automobile împotmolite sau accidentele. Platforma digitală permite monitorizarea celor 40 de sectoare de drum care acoperă întreaga țară.

Ion INDRICEAN, ȘEF SERVICIUL OPERATIV, AND: „Avem 40 de sectoare, unde vedem că sunt raportate, de exemplu, 13. Avem numărul de unități implicate în teren, încărcătoare, muncitori. Iar aceasta este interfața sectoarelor, ei văd informația doar pe sectorul lor. Ei știu foarte clar când și la ce oră să raporteze informația către AND.”

În locul rapoartelor transmise, uneori, cu întârziere, informațiile din teritoriu ajung acum într-un singur sistem digital. Prin intermediul ei, reprezentanții Administrației Naționale a Drumurilor urmăresc echipele mobilizate, tehnica implicată și intervențiile în fiecare sector.

Ion INDRICEAN, ȘEF SERVICIUL OPERATIV, AND: „Ceea ce anterior dura ca timp în jur de două ore, astăzi procedura are loc în mai puțin de jumătate de oră. Respectiv platforma ne ușurează raportarea către instituțiile statului a datelor din teritorii, cu cele mai actualizate informații despre accidente, trasee blocate, intervenții, grupe operative aflate în timp real în teren, ș.a.”

Informațiile pot fi confruntate și cu datele oferite de o hartă interactivă cu GPS, iar, în caz de urgență, pot fi implicate echipele de la IGSU și INSP.

Natalia GÎNGA, REPORTER PRO TV: „La modul practic, situația pe drumurile naționale este urmărită la cele 8 ecrane care furnizează informații în timp real. Pe lângă datele operative din sectoare, se monitorizează traficul rutier, datele meteo dar și informațiile despre intervențiile utilajelor în timp real.”

Pentru sezonul rece, autoritățile vor suplini și stocul de sare tehnică.

Vladimir LUPU, DIRECTOR ADJ., AND: „Peste 21 de mii de tone de sare, pentru a asigura pe deplin cantitatea de material antiderapant necesar pentru gestionarea drumurilor naționale în perioada de iarnă, din concluzia pe care am avut-o anii precedenți, mai ales în 2025, 2026.”

Într-o săptămână, platforma elaborată de Administrația Națională a Drumurilor va fi pusă în funcțiune, în regim non-stop, pentru toți angajații instituției.

